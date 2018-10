Les données de la présente année scolaire dépassent les projections les plus conservatrices qu’on avait faites , lance Paul Demers, président du conseil d’éducation du District Sud.

Ainsi, près de 500 élèves de plus que prévu ont été accueillis dans les écoles du district cet automne. Cela a fait en sorte, par exemple, que l’École Champlain, qui a ouvert il y a deux ans, est déjà pleine à craquer : des classes mobiles y ont été ajoutées cette année.

L’École le Sommet, conçue pour accueillir 650 élèves, en a désormais 838 entre ses murs. On y trouve huit classes mobiles.