La Ville de Toronto a lancé un appel aux entrepreneurs autochtones, afin qu'ils participent à la création d'un espace destiné à favoriser la création d'un espace de croissance pour les entreprises et les organisations à but non lucratif.

Pour ce faire, la Ville collabore avec le groupe Pontiac, une firme de développement socioéconomique.

Une série de réunions se dérouleront tout le long du mois de novembre à Toronto et dans les environs. La première de ces réunions a eu lieu mercredi en fin d'après-midi.

L'idée est aussi de créer un réseau pour les professionnels autochtones, souligne Jonathon Araujo, qui est Outaouais de la Première Nation Wikwemikong et membre du groupe Pontiac, qu'il a cofondé avec Jacob Taylor, originaire de Mississauga et venant de la Première Nation de Curve Lake.

Les réunions de consultation commencent par une introduction à l'ICIE ainsi qu'au groupe Pontiac, puis les participants se répartissent en groupes pour faire des ateliers sur divers thèmes comme la gouvernance et le leadership, les services et la culture d'entreprise.

En tant qu'entrepreneurs autochtones, nous n'avions pas d'espace à nous pour proposer un mentorat et du soutien financier , explique Jonathon Araujo.

Le Centre autochtone pour l'innovation et l'entrepreneuriat (ICIE) sera un espace à Toronto pour la croissance et le développement des entreprises autochtones. Photo : Ville de Toronto

Carrefour des entrepreneurs autochtones

L'ICIE devrait être un espace de quelque 16 000 pieds carrés situé au coin des rues Jarvis et Dundas. Il sera entièrement dédié aux entrepreneurs et gens d'affaires autochtones.

L'objectif est avant tout de constituer une plaque tournante pour un futur quartier des affaires autochtones.

Le but de cette consultation [les réunions en novembre] est d'entendre la voix des entrepreneurs autochtones locaux , souligne Jacob Taylor.

Je pense qu'il sera bon que cela soit le symbole d'une nouvelle possibilité pour notre peuple. Jacob Taylor, groupe Pontiac

Millie Knapp Photo : Radio-Canada/Rhiannon Johnson

Millie Knapp, la directrice générale de l'Association pour le développement autochtone dans les arts de la scène et les arts visuels a participé à cette première consultation communautaire organisée par le centre culturel autochtone de Toronto (Toronto Council Fire Native Cultural Centre). Elle est Anishinaabe de Kitigan Zibi au Québec.

Les peuples autochtones veulent faire les choses comme ils le font chez eux, pas comme le font les colonisateurs , dit-elle.

Elle espère que ce futur espace aura le sens de la communauté, sera dynamique et favorisera la croissance entrepreneuriale, par opposition au développement corporatif qui met en concurrence à outrance les entrepreneurs.

Nous avons eu un développement économique chez nous depuis des milliers d'années, alors faisons-le ici , conclut-elle.

La construction de l'immeuble devrait être terminée à l'automne 2019 et l'ouverture de l'ICIE devrait avoir lieu en 2020.