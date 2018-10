Un texte de François Pierre Dufault

En mai dernier, les membres de l'ancien conseil d'administration de Santé Île-du-Prince-Édouard ont tous claqué la porte. Ils ont dit craindre que des changements mis de l'avant par le gouvernement ne donnent lieu à de l'ingérence politique.

Ces changements confèrent au ministre de la Santé et du Mieux-être de plus grands pouvoirs, comme celui de dicter à l'agence ses grandes orientations.

Le ministre Robert Mitchell a expliqué par la suite que son gouvernement avait voulu limiter les pouvoirs de Santé Île-du-Prince-Édouard parce que l'agence avait dépassé son budget de plus de 20 millions de dollars et qu'elle s'apprêtait, selon lui, à fermer des lits d'hôpital et à mettre à pied des employés.

James Revell devient président du nouveau conseil d'administration de Santé Île-du-Prince-Édouard, après avoir administré seul l'agence pendant un intérim de cinq mois. Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Il aura fallu cinq mois à la province pour nommer un nouveau conseil d'administration, celui-là composé de sept membres au lieu de onze.

L'avocat et chef d'entreprise James Revell, qui administrait l'agence par intérim depuis le mois de juin, devient président du nouveau conseil. Il est rejoint par Helen Flynn, Colleen Parker, Philip Jost, Kathleen McMillan, Randy Goodman et Andrea Slysz.

Il s'agit d'une équipe de leadership bien équilibrée qui, j'en suis convaincu, contribuera à un système de soins de santé public solide. Robert Mitchell, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Le ministre Robert Mitchell estime que le nouveau conseil d'administration de l'agence de la santé publique est aussi plus représentatif des régions.

Il signale que deux des sept membres du conseil, Helen Flynn et Colleen Parker, sont les présidentes des comités d'engagement pour la santé communautaire de l'est et de l'ouest de la province, respectivement.

Santé Île-du-Prince-Édouard est responsable de la livraison des services de santé dans les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. L'agence gère un budget annuel de plus de 700 millions de dollars.