C'est la première ville du Québec à emboîter le pas aux grèves tournantes de 24 heures qui touchent des villes de partout au Canada. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a fait savoir, tôt jeudi matin, que pour la journée, une grève éclaterait non seulement à Sherbrooke, mais aussi qu'elle se poursuivrait à Kelowna et Calgary. En revanche, elle prendra fin à Toronto et en périphérie.

La grève s'étend un peu plus loin que Sherbrooke, car le centre de distribution dessert des bureaux de poste de Magog, Richmond, Windsor et Asbestos.

Ottawa a annoncé mercredi la nomination d'un médiateur spécial afin de dénouer l'impasse dans les négociations entre Postes Canada et le syndicat. Même si un médiateur est arrivé hier soir, on ne prend pas de chance. Il faut continuer la pression pour que ça bouge le plus vite possible indique le président de la section locale de Sherbrooke du Syndicat des travailleurs des postes, Patrick Bleau.

Le syndicat a demandé à Postes Canada de résoudre les problèmes liés à la croissance explosive du nombre de colis livrés, notamment les problèmes de santé et de sécurité, et la précarité d'emploi. Chaque année, il y a une grosse augmentation de colis à distribuer. Ça devient une surcharge de travail pour les membres. Les autos personnelles sont remplies à ras bord, ça devient dangereux pour la sécurité des membres et des gens autour , soutient M. Bleau.

Le poids sur le dos d'un facteur qui marche une vingtaine de kilomètres par jour est énorme. On essaie de faire diminuer ça. On vise la sécurité. Patrick Bleau, président de la section locale de Sherbrooke du Syndicat des travailleurs des postes

Selon ce dernier, à compter du Vendredi Fou, 12 employés entrent le dimanche uniquement pour livrer des colis. C'est énorme. Sinon, on aurait des semaines qui finiraient très tard le soir. Il faut qu'il y a plus d'employés permanents temps plein sur le terrain pour la distribution des colis », martèle-t-il.

Le STTP, qui représente 50 000 employés, a déclaré que les débrayages se poursuivront jusqu'à ce que Postes Canada assouplisse ses offres pour les facteurs ruraux et urbains. Le syndicat et l'employeur ont été incapables de conclure de nouvelles conventions collectives pour les deux unités de négociation, après 10 mois de pourparlers.

Postes Canada soutient qu'elle a fait des ouvertures dans le but d'atténuer certaines de ces préoccupations. Le syndicat craint toutefois un recours abusif aux employés à temps partiel.