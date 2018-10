« Quand il y a un retard, il y a des conséquences », a-t-il répété, après avoir confirmé le retard de livraison du pont, actuellement en chantier entre Montréal et Brossard.

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités a ainsi confirmé la nouvelle dévoilée mercredi par Radio-Canada à l’effet que le pont pourrait ne pas être livré avant juin 2019.

Selon le contrat, des pénalités de 100 000 $ par jour peuvent être imposées pendant les sept premiers jours de retard. Elles passent ensuite à 400 000 $ par jour, jusqu’à concurrence de 150 millions de dollars.

Il est encore toutefois trop tôt pour déterminer la date précise à laquelle les pénalités commenceront à s’accumuler, a précisé M. Champagne, considérant qu’il « y a certains délais qu’on appelle excusables » prévus au contrat.

Le pont Samuel-de-Champlain – ce sera son nouveau nom – devait être livré et ouvert à la circulation permanente dès le 21 décembre 2018. Des retards ont été accumulés au cours des trois dernières années et demie de construction, notamment lors d’une grève des grutiers l’été dernier.

François-Philippe Champagne a précisé que la structure du pont sera terminée comme prévu le 21 décembre. Toutefois, les travaux de « finition » doivent attendre le retour du beau temps au printemps, puisqu’ils ne peuvent être effectués en hiver.

Ainsi, l’asphaltage et l’imperméabilisation du tablier sont tributaires d’un certain niveau d’humidité et de température, a expliqué le ministre. « Il n’y a personne qui asphalte la cour d’entrée en janvier, les gens comprennent ça », a-t-il dit.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) ne s’offusque pas de ce retard. « Cette décision permettra de livrer de façon sécuritaire un chantier qui est crucial pour la vitalité économique de la métropole, dont le legs devra durer pendant plusieurs décennies », écrit-il, dans un communiqué transmis jeudi. Il souligne en outre qu’« il importe de bien faire les choses » étant donné que le nouveau pont Champlain accueillera le Réseau express métropolitain (REM), un autre « projet stratégique pour l’économie du Québec et la mobilité des travailleurs ».

