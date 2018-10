Cette bière blanche est une Hefeweizen aux arômes de banane et de clou de girofle.

Nous misons beaucoup, à Arrimage Estrie, sur le plaisir. On essaye d'envoyer un message positif, le plaisir de manger, le plaisir de bouger. On trouve que la bière s'inscrit bien là-dedans. C'est quelque chose d'assez populaire chez les jeunes. On a fait un partenariat avec le Refuge des brasseurs qui a une clientèle très universitaire. C'est un partenariat gagnant , croit la directrice générale de l'organisme, Julie Witty-Chagnon.

Le lancement aura lieu dans une formule 5 à 7 et une conférence de Pierre-Philippe Lefebvre sur le rapport au corps à travers l'évolution des sociétés sera donnée pour l'occasion.

L'objectif avec cette bière est d'amasser des fonds, mais aussi de faire de la sensibilisation. Julie Witty-Chagnon

Sur chaque bière L'Arrimage vendue, 50 sous seront versés à l'organisme. « Pour l'instant, il y a deux barils qui ont été brassés. Si ça l'a un succès, on va sûrement en rejaser », rigole Mme Witty-Chagnon.