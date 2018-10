Il est déjà permis d’ajouter à la maison du cannabis à ses plats et desserts préférés, ce qui fait craindre des accidents dans les foyers où se trouvent des enfants.

La directrice médicale de l’urgence à l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax, la Dre Katrina Hurley, s’attend à voir une augmentation du nombre d’enfants qui se présentent à l’urgence après avoir mangé par accident des biscuits ou autres sucreries au cannabis destinées à leurs parents.

Lorsque c’est une sucrerie, il y a plus de risques qu’ils en consomment une grande quantité. Un joint ne présente pas le même risque , dit-elle.

Selon la Dre Katrina Hurley, l'ingestion de cannabis peut aller jusqu'à tuer un jeune enfant. Photo : CBC/Eric Wooliscroft

Déjà, un empoisonnement par mois

Depuis deux ans, le Centre antipoison de l’hôpital reçoit en moyenne un signalement par mois concernant un enfant qui a ingéré accidentellement du cannabis. Il y a 10 ans, ces cas étaient exceptionnels.

Le centre va exercer une surveillance continue des cas qui lui sont rapportés au cours des prochains mois, précise une directrice, Laurie Mosher. Il prêtera une attention particulière aux circonstances des incidents et aux produits alimentaires consommés.

Nous avons défini des codes spéciaux pour les produits alimentaires et les boissons au cannabis, ainsi que les groupes d’âges des enfants qui en ont consommé , affirme Mme Mosher.

Le centre participe ainsi à un programme national de surveillance de la consommation de produits de cannabis chez les enfants. Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada y participent également.

La Dre Hurley avoue que la légalisation du cannabis à usage récréatif lui fait craindre le pire. Elle espère toutefois qu’en faisant de la sensibilisation, on pourra éviter une explosion des cas d’empoisonnement chez les enfants.

Un risque qui peut être mortel

Il ne faut pas prendre les risques à la légère, dit-elle.

Je dirais que l’ingestion de cannabis peut aller jusqu’à tuer un jeune enfant. Une quantité suffisante pourrait le rendre à ce point somnolent qu’il aurait de la difficulté à respirer correctement. La Dre Katrina Hurley de l'hôpital pour enfants IWK à Halifax

Et si l’enfant a une maladie cardiaque ou pulmonaire, les effets du cannabis pourraient être encore plus grands, craint-elle. Au Centre antipoison, on confirme que des enfants ont abouti aux soins intensifs après avoir ingéré du cannabis.

Les jeunes enfants ne feront pas la distinction entre des biscuits qui contiennent du cannabis et des biscuits ordinaires. Photo : CBC/Steve Lawrence

La Dre Hurley prévient d’ailleurs les parents d’enfants qui sont amenés à l’urgence qu’ils s’exposent à des conséquences désagréables.

Si j’avais des inquiétudes par rapport au bon entreposage de substances potentiellement toxiques, j’aurais sans doute la responsabilité de prévenir les services de protection de l’enfance.

Sa collègue Laurie Mosher recommande aux parents de ne courir aucun risque.

Si vous avez des produits alimentaires au cannabis, vous devez les conserver dans une boîte ou un sac verrouillés et les garder hors de la vue des enfants, parce qu’un enfant ne fera pas la différence entre ces produits et des bonbons, des carrés ou des biscuits ordinaires.

Avec les renseignements d'Angela MacIvor, CBC