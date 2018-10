Les membres de l’Association des pêcheurs de Grand Manan vont prendre une série de mesures pour réduire le nombre de cordages dans l’eau.

C’est un grand pas en avant et la première entente du genre, selon Melanie Sonnenberg, directrice de programme à l’Association des pêcheurs de Grand Manan. C’est un petit assouplissement, explique-t-elle, tout en reconnaissant que la pêche peut quand même être suspendue en présence de baleines.

La pêche d’automne au homard dans la baie de Fundy commence le 13 novembre. Photo : CBC/Kayla Hounsell

Les pêcheurs ont convenu de retirer les bouées de leurs lignes, chaluts et casiers dès qu’une baleine sera signalée.

Ils vont aussi remplacer certains cordages par des lignes plus fines qui doivent se rompre si une baleine s’empêtre.

Une certaine distance sera aussi respectée entre les casiers.

Les pêcheurs de la région croisent des baleines depuis des dizaines d’années, indique Mme Sonnenberg, et ils comprennent qu’ils doivent en faire plus pour les protéger.

La baie de Fundy est un endroit approprié pour tester des mesures intérimaires parce qu’il est moins probable que les baleines s’y trouveront durant la saison du homard, explique un porte-parole du MPO, Jocelyn Lubczuk.

Ces mesures se basent sur les meilleures données scientifiques actuelles au sujet de la présence des baleines dans les eaux canadiennes, selon M. Lubczuk. Les consultations entre les pêcheurs et le ministère vont se poursuivre, ajoute-t-il. Et cela devrait aider les intervenants à trouver un équilibre entre l’activité économique de la pêche et la nécessité de réduire les risques pour les baleines.

La mort de cette baleine noire femelle, dont la carcasse a été retrouvée à Miscou au Nouveau-Brunswick à la fin de l'été 2017, a été causée par l'empêtrement dans un cordage de pêche, d'après Pêches et Océans Canada. Photo : CBC/Shane Fowler

Les pêcheurs de Grand Manan participent aussi à des essais d’un nouvel équipement de pêche non relié à la surface. L’équipement au fond de la mer déploierait une bouée lorsqu'il recevrait un signal acoustique émis du bateau de pêche.

Les eaux profondes et les puissants courants entourant l’île de Grand Manan constitueront un véritable test pour cet équipement utilisé avec succès en Nouvelle-Zélande.

D’après un reportage de Connell Smith