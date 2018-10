Vers 19h30, un automobiliste qui circulait en direction ouest a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a traversé le terre-plein pour aller percuter de plein fouet une autre voiture qui se dirigeait en sens contraire.

Une passagère de la voiture qui s'est retrouvée en sens inverse a perdu la vie. Elle était âgée de 17 ans et originaire de la région. Le conducteur et un second passagers en sont sortis vivants, mais ont été blessés.

Le conducteur de la voiture qui a été frappée, est mort sur le coup. Il s’agit d’un homme de 63 ans originaire de Matane. Ses deux passagers ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau, ignore toujours la raison de ce changement de voie.

L’enquête se poursuit pour tenter de comprendre la raison pour laquelle un jeune conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Il y quelques hypothèses qui sont à l’étude. Comme les policiers enquêtent toujours, la porte-parole ne veut pas en dire plus sur ces théories.

L'impact s'est produit au kilomètre 437. L'autoroute 20 a été fermée pendant plusieurs heures avant de rouvrir vers 2 h 30 cette nuit.

Le nom de la victime de 63 ans sera dévoilé plus tard, lorsque la famille aura été avisée.