Santé Canada a saisis des produits appelés « 5150 », « Insane Labz I am God » et « Insane Labz Psychotic ». Ces produits contiennent du rauwolfia, un médicament d'ordonnance, utilisé pour le traitement de l'hypertension. Ce médicament peut aggraver certains problèmes de santé comme la dépression et peut causer de la fatigue, de la somnolence, de la congestion nasale et de l'essoufflement

Selon Santé Canada, on retrouve une concentration élevée de caféine et d’autres ingrédients stimulants dans le produit Insane Labz Psychotic. Ils peuvent causer des effets secondaires graves comme des étourdissements, des tremblements, des maux de tête et de l’arythmie, voire des convulsions, des psychoses, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale.

On recommande aux gens qui ont acheté ces produits de cesser leur utilisation.

