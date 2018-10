Un texte de Marie-Ève Dumulong

Second Harvest a eu l'idée d'utiliser comme ingrédient du pain qui ne s'est pas vendu ou qui approche de la date de péremption. C'est une façon de fabriquer un produit délicieux et « responsable ».

Ce concept de fabriquer de la bière à partir de pain fait référence à des pratiques brassicoles qui remontent à des millénaires. C’est très difficile à faire, mais il y a une compagnie au Royaume-Uni qui a repris ce concept avec des invendus de pain, alors on s’est dit, pourquoi ne pas le faire ici? Bob Froese de l’agence Bob’s Your Uncle qui a développé le concept pour Second Harvest

Pour arriver à brasser une bière savoureuse, le pain blanc en tranches qui est sec est le meilleur choix.

On a fait plusieurs tests et le pain le plus simple et le plus blanc possible s'avérait être le meilleur, explique M. Froese.

Au total, 500 caisses de bière seront mises en vente, la première semaine de novembre, dans les succursales de la Régie des alcools (LCBO) et du Beer Store, en Ontario. La bière sera aussi servie dans certains restaurants.

L’argent amassé sera remis à Second Harvest. L'organisme soutient que les Canadiens sont parmi ceux qui gaspillent le plus de nourriture, avec une moyenne de 396 kilogrammes d'aliments jetés par année.