Ils ont une fois de plus accusé Ottawa de les avoir utilisés comme monnaie d'échange dans le nouvel accord commercial conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui a ouvert plus de 3,5 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux Américains.

Réunis en assemblée générale annuelle à Drummondville, les producteurs agricoles du Centre-du-Québec annoncent qu'ils tiendront une grande marche citoyenne à Montréal le 18 novembre. Leur objectif: passer un message au gouvernement fédéral et dénoncer l'AEUMC. #rces #rcma pic.twitter.com/LPPIaCNpmo — Jean-Francois Dumas (@jfdumassrc) October 24, 2018

Les États-Unis utilisent la somatotropine pour produire du lait chez eux, tandis qu'ici, c'est interdit. Le Canada n'a pas indiqué dans l'accord que le lait produit avec la somatotropine serait interdit dans le marché canadien, alors c'est deux poids, deux mesures , déplore l'un des membres de l'UPA-Centre-du-Québec.

Ils promettent maintenant de se faire entendre bruyamment lors d'une grande démonstration de solidarité, soit une marche citoyenne qui sera tenue à Montréal le 18 novembre prochain afin de dénoncer la situation.