Le géant européen, qui n'a pas eu à verser un sou dans le cadre de cette prise de contrôle, a indiqué mercredi avoir encore beaucoup de pain sur la planche afin d'améliorer notamment la cadence de production tout en serrant la vis aux fournisseurs.

« En même temps, c'est un programme qui a besoin de trouver un point de fonctionnement économique », a expliqué le président des avions commerciaux chez Airbus, Guillaume Faury, mercredi, au cours d'une rencontre avec la presse en compagnie de celui qui a été désigné par l'entreprise pour diriger le programme de l'A220, Philippe Balducchi.

Guillaume Faury (à droite), président des avions commerciaux et Philippe Balducchi, directeur du programme de l'A220, ont tenu une conférence de presse mercredi 24 octobre. Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

M. Faury, qui deviendra le grand patron d'Airbus en avril, est de passage à Montréal dans le cadre de la rencontre annuelle de tous les fournisseurs de la multinationale, qui se déroule pour la première fois dans la métropole, ainsi que pour assister à la livraison du premier A220-100 à Delta Air Lines, qui aura lieu vendredi.

Dans le cadre d'une table ronde, celui-ci a rappelé que pour les programmes récents, comme celui de l'A220, il fallait faire preuve de patience avant d'atteindre ce point de « fonctionnement économique ».

« À quel moment cela va se passer? Cela prend du temps, a dit M. Faury, refusant de fournir un échéancier. Nous sommes en train de construire cela. »

Impact financier

En juillet, Airbus avait indiqué que l'intégration de la C Series devrait avoir une incidence négative de 200 millions d'euros (300 millions de dollars canadiens) sur son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice. Si MM. Faury et Balducchi ont une idée de l'impact financier à plus long terme, ils n'ont pas dévoilé de montants.

Le dirigeant de la division des avions commerciaux d'Airbus a également joué de prudence lorsqu'on lui a rappelé que Bombardier estimait que la C Series aurait une incidence positive sur ses flux de trésorerie en 2020.

Nous ne sommes plus dans les conditions du programme de Bombardier de l'époque. Nous avons complètement redéfini le programme. Guillaume Faury, président des avions commerciaux

Tout en améliorant la cadence de production à Mirabel, Airbus table toujours sur son projet de chaîne de montage américaine pour l'A220 à ses installations situées en Alabama, afin de desservir ses clients établis au sud de la frontière.

À l'heure actuelle, 402 exemplaires de l'A220 ont été commandés.

Un rapprochement et des économies

Airbus croit que son rendez-vous annuel dans la métropole constitue une occasion de solidifier ses liens d'affaires avec le Canada au-delà du programme de l'A220.

Toutefois, les fournisseurs qui seront présents pour écouter les attentes du géant européen risquent d'avoir droit à un refrain connu étant donné que la multinationale souhaite obtenir d'importantes économies.

« Les discussions avec certains (fournisseurs) sont très positives, a expliqué M. Balducchi. C'est clair, également, que lorsque l'on demande des efforts économiques, ce n'est pas toujours facile. Mais les discussions sont engagées et les fournisseurs sont réceptifs. »

Selon divers reportages, Airbus aurait demandé des réductions à certains fournisseurs pouvant atteindre 20 %.

Dans le but d'obtenir des concessions au niveau des prix, l'avionneur européen fait miroiter une hausse des volumes découlant d'une accélération des ventes de l'A220, qui peut transporter de 100 à 150 personnes.

L'avionneur européen se prépare également à négocier un nouveau contrat de travail avec les quelque 2000 travailleurs à Mirabel dont la convention collective vient à échéance le 30 novembre. M. Balducchi a laissé entendre qu'il ne devrait pas y avoir de demandes de concessions exigées de la part des travailleurs.

La réduction sur les coûts [...] devra se faire d'abord et avant tout par des gains de productivité et par la réduction du nombre d'heures passées sur chaque avion. Philippe Balducchi, directeur du programme de l'A220

Selon l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA), qui représente les salariés de Mirabel, c'est le genre de message qui a déjà été lancé de la part de l'employeur, a indiqué un porte-parole syndical, Guillaume Valois, qui ne s'est pas montré inquiet.