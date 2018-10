Un texte de Nafi Alibert

« La conclusion de cet accord de règlement d’une revendication territoriale datant de 85 ans assurera à nos membres un avenir économique plus prospère », s’est félicité Billy Joe Laboucan, le chef de la bande.

Cette communauté isolée du nord-ouest de l’Alberta a voté récemment massivement en faveur de l’entente.

L’accord prévoit l’attribution de 246 kilomètres carrés à la Première Nation et une compensation financière de 113 millions de dollars (95 millions de dollars du fédéral et 18 millions de dollars de’Alberta).

Des sommes additionnelles seront allouées à la construction de route et l’installation de divers services et infrastructures dont était privée cette collectivité depuis des années.

« Nos enfants, nos jeunes et nos aînés auront un avenir prometteur. Cet accord leur donnera accès à de meilleurs logements, à un centre récréatif avec une patinoire intérieure, à un pavillon des aînés et à une nouvelle école pour la communauté », a ajouté Billy Joe Laboucan.

Les oubliés du Traité no 8

Le Traité no 8 couvre le nord de l’Alberta, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et une partie des Territoires du Nord-Ouest. Il a été signé en 1899 par les Premières Nations vivant dans ces secteurs… Sauf par les membres de Lubicon Lake qui n’avaient jamais ratifié d’entente juridique encadrant leurs droits à la terre.

« Ce n’est pas clair pourquoi », reconnaît Christian Villeneuve, un avocat spécialisé en droit autochtone. « Pendant le dernier centenaire essentiellement , il y a eu des démarches qui ont été prises par la nation du Lubicon pour obtenir une réserve. [...] mais ça n’a jamais été fait », raconte-t-il.

Dans les années 1970, l’Alberta a commencé à exploiter des ressources naturelles se trouvant sur leur territoire, comme le gaz naturel ou le bois.

Pendant que les entreprises s'enrichissaient, la bande de Lubicon Lake vivait dans une grande pauvreté, sans eau potable et sans recevoir aucune compensation pour les extractions faites sur leur sol.

Les membres de la bande de Lubicon Lake se mobilisent depuis des décennies pour faire reconnaître leurs droits. En 2014, ils protestaient, par exemple, contre la fracturation hydraulique sur leur territoire traditionnel. Photo : Garrett Tomlison

« L'accord représente un important pas dans la bonne direction, corrigeant les erreurs du passé et créant un avenir porteur d’une véritable réconciliation », a déclaré Rachel Notley, la première ministre de l’Alberta.

Amnistie internationale qui s'est penchée sur le dossier de la bande de Lubicon Lake estime à 14 milliards de dollars la valeur du pétrole et du gaz naturel extrait des terres de cette communauté crie à ce jour.

À quoi bon se lamenter sur le passé? Nous devons nous tourner vers l’avenir. Billy Joe Laboucan, chef de la bande de Lubicon Lake

La somme offerte par les autorités albertaines et canadiennes ne représente qu’un dixième de ce chiffre, mais « ils vont aussi recevoir des [redevances] pour toutes les tierces parties qui ont des développements pétroliers et industriels sur leurs terrains », nuance Me Villeneuve.

Pour l’avocat, le combat de cette bande s’apparente à « une longue odyssée » qui aurait pu durer encore des années si les mentalités n’avaient pas évolué sur le plan politique et juridique.

« Il y a 40 ans, les tribunaux ne reconnaissaient pas autant les droits autochtones », se souvient-il. « La Cour suprême [...] a dit, à travers de nombreux jugements depuis les années 1970, que les peuples autochtones ont des droits constitutionnels [et] les gouvernements en ont pris note. »

Depuis sa signature il y a 119 ans, le peuple de Lubicon Lake va pouvoir adhérer au Traité no 8 et bénéficier des droits qu’il garantit.

Mais, « cet accord s’accompagne cependant d’un sentiment doux-amer, car les membres fondateurs qui ont déposé cette revendication en 1933 ne sont plus parmi nous », a rappelé Billy Joe Laboucan, en rendant hommage à « tous ceux qui ont contribué à faire de [ce] rêve une réalité.

Avec les informations de Héloïse Rodriguez.