un texte de Johann Nertomb

Avec ce don, le programme d’imagerie moléculaire et de traitement du cancer envisage de se doter de nouveaux équipements et d'agrandir son équipe de chercheurs.

Cet investissement aura pour objectif de développer un traitement qui utilise un produit radioactif que l'on injecte dans le sang qui facilite la distribution de médicaments vers des cellules cancéreuses.

Cette technique existe déjà et est utilisée chez les personnes atteintes du cancer de la thyroïde.

Le docteur François Bénard est directeur scientifique du programme d’imagerie fonctionnelle du cancer de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb

Selon le docteur François Bénard, les recherches scientifiques des dernières années ont démontré que l’on peut appliquer cette méthode à d'autres types de cancer, notamment les cancers dits incurables.

Grâce à cet argent, BC Cancer va pouvoir aider des milliers de personnes atteintes de cancer incurable en Colombie-Britannique. Dr François Bernard, directeur scientifique du programme d’imagerie fonctionnelle du cancer

Le programme d’imagerie moléculaire et de traitement du cancer de la Colombie-Britannique souhaite donc améliorer ce remède afin de le rendre plus efficace contre un plus grand nombre de cancers.

Dans les cinq prochaines années, des essais cliniques sont prévus sur une population d’hommes atteints de cancer de la prostate métastatique.