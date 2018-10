La Broquerie

Élu dans le quartier 2 du village, Ivan Normandeau s'est dit « très ému et très content » à l'issue du vote. « Je pense que ma présence comme bénévole dans le village a fait la différence auprès des électeurs », a-t-il indiqué.

Paul Gauthier a lui aussi été élu dans la circonscription 2 à La Broquerie. Le nouvel élu est « pas mal fier ».

Il veut maintenant travailler afin que des jeux d'eau soient installés dans le village pour les enfants et les familles. Parmi les grands enjeux auxquels il souhaite s'attaquer, Paul Gauthier cite « la sécurité pour les enfants, les trottoirs, les chemins qui ont besoin de maintenance et l'aréna qui a besoin de réparation ».

Lewis Weiss a été réélu préfet à La Broquerie Photo : Radio-Canada/Mathilde Monteyne

De son côté, Lewis Weiss est « heureux » d'avoir été réélu comme préfet de la municipalité.

« Quand je faisais du porte-à-porte, les réactions étaient toujours positives, donc j'étais plutôt confiant, mais au final c'est le nombre de voix qui compte », dit-il prudemment.

Sainte-Anne

À la ville de Sainte-Anne, le maire sortant Richard Pelletier a été réélu pour un second mandat. Une « surprise » pour lui, alors qu'il ne s'y attendait pas tant que cela, selon ses dires.

« Il m'a fallu travailler fort. Je pense que ce qui me donne du crédit dans tout ça, c'est qu'on a fait beaucoup [pour le village], on avait un conseil qui était fort ».

Richard Pelletier a été réélu à Saint-Anne. Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

Le maire ne souhaite pas s'arrêter là et bourdonne de projets pour l'avenir. Il souhaite, entre autres, poursuivre la croissance de sa ville en augmentant les infrastructures et en attirant des entreprises.

« On veut montrer aux gens qu'on est une ville en santé. On veut être une ville qui rayonne, en sécurité. On veut amener des industries pour créer de l'emploi », énumère-t-il.

Yvant St. Vincent a été réélu comme conseiller à Sainte-Anne. « Les résultats étaient serrés, ça a été une très longue soirée », a commenté l'élu. Il estime que maintenant, la ville doit « prendre le temps » pour s'assurer d'avoir les infrastructures répondant à ses rêves de grandeur.

Dans la MR de Taché

La municipalité rurale de Taché a un nouveau préfet, puisque c'est Justin Bohémier qui a été élu. « C'est incroyable », a-t-il déclaré.

Justin Bohémier veut maintenant « rencontrer les nouveaux conseillers pour savoir ce dont chaque village a vraiment besoin ». Son point fort? « Pour moi, la solution c'est d'écouter ce que les gens ont a dire, ce qu'ils ont besoin et travailler ensemble », conclut-il.

