« Malgré que nous ne soyons pas directement mentionnés, il y a énormément de choses dans le discours du Trône qui nous concernent, que ce soit l’éducation, les infrastructures ou les routes. Il y a une série de choses [qui nous concernent]. Maintenant, reste à voir comment on va se placer dans tout ça », a déclaré Denis Simard.

En éducation, le gouvernement a annoncé la construction de deux nouvelles écoles, sans toutefois mentionner s’il s’agissait d’établissements scolaires fransaskois.

Denis Simard le souhaite : « On sait qu’il y a une communauté à Saskatoon et une communauté à Prince Albert qui sont en attente de bonnes nouvelles et on espère pouvoir dire [que l’annonce du gouvernement s'avère à être] ces bonnes nouvelles-là ».

Les communautés rurales

Une large partie du discours du Trône de mercredi a été consacrée aux régions rurales. Le gouvernement a entre autres promis de construire de nouveaux hôpitaux et de modifier la loi concernant la police afin de permettre aux municipalités de moins de 500 habitants de se joindre aux services de police régionaux.

Denis Simard croit que ces annonces seront bénéfiques pour les Fransaskois.

« Beaucoup de Fransaskois sont dans des communautés rurales, il devrait de façon naturelle en profiter, mais il va falloir évaluer au fur et à mesure [pour savoir] ce que ça veut dire pour chaque communauté individuellement », a-t-il expliqué.

Des « annonces recyclées », selon le NPD

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, affirme que le premier ministre Scott Moe a répété « de vieilles annonces » dans son discours du Trône.

Le leader néo-démocrate aurait préféré assister au dévoilement de stratégies concrètes permettant de créer de nouveaux emplois, de rétablir le financement des écoles ou encore d’améliorer les services de santé pour les Saskatchewanais.

M. Meili s’attendait aussi à ce que le gouvernement de Scott Moe reconnaisse les faux pas commis au cours de la dernière année, entre autres, le scandale de la Régie de la plaque tournante de transport mondial, mais en vain.

« Nous avons été déçus par le manque de volonté [du gouvernement] de remédier au sous-financement de l’éducation ou encore à améliorer les plus mauvais résultats en santé observés à l’échelle du pays », a déclaré le chef de l’opposition officielle.

« [Le gouvernement] n’a pas précisé comment il comptait venir en aide aux Saskatchewanais qui n’arrivent pas à payer leur hypothèque, a déploré Ryan Meili. Il n’a pas non plus été question du taux de chômage qui est plus élevé cette année que l’an dernier. »

Comment pouvons-nous travailler à résoudre ces problèmes, si le premier ministre ne les reconnaît même pas? Ryan Meili, chef du NPD

Néanmoins, le chef du NPD s’est dit heureux de voir le gouvernement de Scott Moe mettre l’accent sur certains problèmes criants, tels que l’aide en santé mentale. Il promet de s’assurer que le Parti saskatchewanais respecte les obligations prises en ce sens.