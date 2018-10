Le leader néo-démocrate aurait préféré assister au dévoilement de stratégies concrètes permettant de créer de nouveaux emplois, de rétablir le financement des écoles ou encore d’améliorer les services de santé pour les Saskatchewanais.

M. Meili s’attendait aussi à ce que le gouvernement de Scott Moe reconnaisse les faux pas commis au cours de la dernière année, entre autres, le scandale de la Régie de la plaque tournante de transport mondial, mais en vain.

« Nous avons été déçus par le manque de volonté [du gouvernement] de remédier au sous-financement de l’éducation ou encore à améliorer les plus mauvais résultats en santé observés à l’échelle du pays », a déclaré le chef de l’opposition officielle.

« [Le gouvernement] n’a pas précisé comment il comptait venir en aide aux Saskatchewanais qui n’arrivent pas à payer leur hypothèque, a déploré Ryan Meili. Il n’a pas non plus été question du taux de chômage qui est plus élevé cette année que l’an dernier. »

Comment pouvons-nous travailler à résoudre ces problèmes, si le premier ministre ne les reconnaît même pas? Ryan Meili, chef du NPD

Néanmoins, le chef du NPD s’est dit heureux de voir le gouvernement de Scott Moe mettre l’accent sur certains problèmes criants, tels que l’aide en santé mentale. Il promet de s’assurer que le Parti saskatchewanais respecte les obligations prises en ce sens.