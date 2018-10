Un texte de Gilles Munger

Les procureures admettent que la jeune fille a donné des versions contradictoires lors des procédures criminelles, mais elles l'expliquent par la complexité de la cause.

Dans sa poursuite, le propriétaire d'une entreprise d'excavation, Mario Gauthier, reproche au Directeur des poursuites criminelles et pénales d'avoir maintenu les accusations d'agressions sexuelles pendant trois ans, ce qui a nui à sa réputation et à son entreprise malgré son acquittement.

La première procureure qui s'est penchée sur le dossier, Marie-Audrey Chassé, a confirmé qu'elle n'avait pas rencontré la présumée victime comme le lui dicte pourtant certaines directives.

Elle explique que l'interrogatoire vidéo lui suffisait et que plusieurs éléments corroboraient la thèse de deux agressions successives.

Encore aujourd'hui, je considère que la déclaration de l'adolescente était amplement suffisante pour mener à la condamnation de l'accusé , a expliqué la procureure Marie-Audrey Chassé.

Plainte de la Direction de la protection de la jeunesse

Sa collègue Mélanie Paré, qui a mené le dossier de l'automne 2012 à l'été 2015, a rappelé que c'est par le biais de la DPJ que la plainte au criminel a été portée.

Elle explique que l'adolescente témoignait un peu malgré elle, ce qui peut expliquer les contradictions apparentes.

Mélanie Paré réitère malgré tout que la jeune fille offrait un témoignage honnête. Elle parle d'une cause difficile où l'adolescente était fragilisée et dans un encadrement familial déficitaire. Son père a même perdu son emploi en raison de cette cause.

Je la croyais et je la crois encore aujourd'hui. Mélanie Paré, procureure des poursuites criminelles et pénales

Conforme aux directives

Une troisième procureure, Sabrina Tremblay, a ajouté dans son témoignage que les explications de la jeune fille donnaient à la Couronne les assises suffisantes en vertu des règles imposées par la Cour suprême dans les cas d'enfants qui témoignent dans un procès.

Les procureures ont d'autre part admis qu'elles n'ont pas demandé de complément d'informations aux policiers après l'enquête préliminaire de Mario Gauthier en 2014, malgré les nombreuses contradictions dans le témoignage de la présumée victime.

C'est précisément en raison de ces contradictions que l'homme d'affaires croit que la Procureure générale du Québec aurait dû mettre fin aux procédures criminelles.