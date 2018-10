Chez Tel-Écoute Trois-Rivières, plus d'une vingtaine de bénévoles formés se relaient chaque jour pour écouter les gens de la région.

L'an dernier, l'organisme a répondu à plus de 2000 appels totalisant près de 1300 heures d'écoute.

La tendance est d’ailleurs à la hausse, selon la responsable de Tel-Écoute Trois-Rivières, Chantal Brisson.

Depuis que je m'occupe de ça, il y a une augmentation du nombre d'appels. Chantal Brisson, responsable de Tel-Écoute Trois-Rivières

La Journée de l'écoute va permettre de nous faire connaître encore plus, donc de répondre, on l'espère, à encore plus de personnes qui ont besoin de s'exprimer , note Chantal Brisson.

Du besoin de trouver une oreille attentive

C'est la pianiste et auteure-compositrice-interprète Florence K qui est porte-parole de la première Journée de l'écoute.

Florence K est porte-parole de la Journée québécoise de l'écoute Photo : Radio-Canada

On oublie qu'il y a cette première ressource-là. Une ligne qui est anonyme, qui est gratuite et qui nous permet d'être écouté en premier lieu et ensuite d'être guidé. Florence K, porte-parole de la Journée québécoise de l'écoute

Le clown humanitaire Guillaume Vermette, qui est porte-parole pour Tel-Écoute Trois-Rivières, invite les gens à ne pas hésiter à aller chercher une oreille attentive auprès d’un organisme ou dans leur entourage.

On a souvent l'impression d'être seul, juste parce qu'on n'ose pas, on est gêné, mal à l'aise , souligne Guillaume Vermette. La plupart du temps, il y a des gens près de nous qui sont prêts à nous écouter.

D'après le reportage de Laurence B. Lemaire