Le programme ACCES (action concertée contre l'économie souterraine) Cannabis est une initiative du gouvernement provincial destinée à lutter contre le commerce illégal du cannabis sur le territoire du Québec, a indiqué Cynthia Lauzon, porte-parole au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Le programme, conçu d’une façon similaire aux programmes de lutte contre la contrebande d’alcool et de tabac, devrait être mis en place d'ici quelques semaines, a soutenu Marc Leduc, inspecteur-chef à la division des enquêtes criminelles du SPVG.

On sait que dans tous les domaines du crime initié, que ce soit tabac, alcool, cannabis, on pourrait mettre beaucoup de ressources parce qu’il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là , a-t-il dit. Mais pour pouvoir contrôler le commerce illicite du cannabis, à trois on pourrait devoir suffire pour l'instant puis on évaluera au fur et à mesure que le programme va avancer.

Même si le cannabis est légalisé, il va y avoir des problèmes qui vont découler de ça au niveau pénal et au niveau criminel. Cynthia Lauzon, porte-parole au Service de police de la Ville de Gatineau

L'inspecteur-chef soutient par ailleurs que le fait que Gatineau se situe dans une zone frontalière ajoute un degré de difficulté au combat contre la contrebande.

L’objectif est d’assurer le respect du régime fiscal et de rétablir l’ordre dans l’activité commerciale du cannabis. C’est notamment en diminuant la concurrence déloyale et en luttant contre la commercialisation illicite du cannabis que le corps policier compte parvenir à ces fins.

Le programme ACCES Cannabis sera coordonné par le ministère de la Sécurité publique et entièrement financé par le ministère des Finances du Québec, a noté Cynthia Lauzon.

Les ressources du SPVG assignées à ce programme viseront principalement à détecter et à démanteler les réseaux d’approvisionnement et de distribution illégaux des produits du cannabis dans la région.

Une subvention « maximale » de 225 000 dollars sera versée à la Ville de Gatineau par le ministère des Finances du Québec pour la durée l’entente, qui s’échelonne sur six mois.