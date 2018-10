Un texte de Lyssia Baldini

L'artiste franco-albertaine a choisi de se présenter et de partager ses expériences de vie à travers son nouveau spectacle.

C'est à la suite de plusieurs observations du marché québécois qu'elle a réalisé qu'une façon de se démarquer dans une industrie saturée, c'est d'être soi-même.

Voici un petit extrait...

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Ariane Mahrÿke Lemire et son nouveau spectacle

Cela fait fait déjà un peu plus de deux ans que Carline Lemire a repris la gérance de l'artiste. Et pour souligner les 20 ans de carrière d'Ariane Mahrÿke, Carline a puisé dans les quatre albums et dans les nouvelles compositions pour ainsi créer un récit, le spectacle.

Des chansons des quatre albums, mais aussi des nouvelles seront présentées. Photo : Radio-Canada

Les deux soeurs voulaient trouver une façon de relier chaque chanson pour raconter les moments qui ont marqué la vie d'Ariane Mahrÿke.

Les deux soeurs ont fait beaucoup de voyages en voiture en Alberta et en Saskatchewan. Photo : Ariane Mahrÿke Lemire et Carline Lemire

Carline Claire Lemire, qui a fait la conception et la direction artistique du spectacle, explique d'où est venu le titre : Roadtrip : Partir à la poussière

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Roadtrip:Partir à la poussière

À l'aide de décors pour inspirer l'effet de voyage en voiture et de projections vidéos, Ariane Mahrÿke enchaîne ses chansons et ses histoires de vie.

Le volant et le compteur de vitesse de voiture ont été trouvés dans une cour de voitures usagées. Photo : Radio-Canada

Voici un petit extrait de sa chanson Saskatchewan :

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Saskatchewan

Le nouveau spectacle sera offert en anglais, en français et dans une version bilingue, durant la prochaine année.

Un spectacle qui raconte les périples de la vie. Photo : Ariane Mahrÿke Lemire

Le spectacle Roadtrip : Partir à la poussière est présenté le jeudi 25 octobre à 19h30, au Aviary, à Edmonton.