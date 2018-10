Le projet, estimé à 250 millions de dollars, a débuté au printemps dernier et, déjà, plus de la moitié des travaux sont complétés.

Le nouveau système de filtration permettra d'assécher efficacement les résidus de bauxite. L’opération va durer 17 minutes plutôt que trois ans avec l'actuel processus d'entreposage.

Les installations utiliseront une technologie développée en Italie qui mise notamment sur la gravité, ce qui explique la construction d'un bâtiment de 30 mètres de haut.

Le résidu filtré va tomber par gravité et, ensuite, tombe sur un convoyeur qui se situe au niveau inférieur et, par lui-même, va alimenter un autre convoyeur, donc, tout ça, par principe de gravité , explique Tony Wieczorek, directeur du projet Vaudreuil 2022

Voici à quoi ressemblera le site terminé. Photo : Courtoisie

À une dizaine de kilomètres du chantier, dans le rang Saint-Damien, ce site est intimement lié au projet Vaudreuil 2022.

Rio Tinto a investi près de 400 000 $ au cours des dernières semaines pour réaménager ce milieu humide sous la supervision des autorités gouvernementales.

Cette initiative vise à compenser les dommages causés par la construction de l'usine de filtration.

Il faut le faire approuver, il faut le valider et il faut le construire. Même si ça nous coûtait beaucoup plus cher, c'était de l'ordre de plus de deux fois le prix, du montant qu'on aurait dû payer, on a décidé de le faire pour garder une empreinte , souligne Hélène Picard, conseillère principale en environnement chez Rio Tinto.

La structure extérieure du bâtiment devrait être complétée avant la période des Fêtes. L'installation des équipements et les travaux intérieurs nécessitera la mobilisation de 240 travailleurs.

Si les échéanciers de Rio Tinto sont respectés, la mise en opération de cette usine est prévue pour 2020.