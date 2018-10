La cinquantaine d'employés est sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2017.

Le Syndicat soutient que la Commission des champs de bataille nationaux (CCNB) a menacé de recourir à l'entreprise privée pour l'entretien des Plaines,

« À la suite de rencontre avec la direction, on m'a mentionné de faire attention, que si les relations de travail devenaient de plus en plus compliqué, qu'ils auraient l'opportunité de se tourner vers la sous-traitance », dénonce David Tremblay, président du syndicat local.

Les employés réclament la parité avec des employés de la Commission de la capitale nationale d'Ottawa et de Parcs Canada.

Les écarts salariaux pour les mêmes types d'emploi atteignent jusqu'à 40 %, affirme M. Tremblay.

La direction de la CCNB n'a pas encore réagi.