Dysphasie, dyspraxie sévère, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme sont les diagnostics de Nicholas Rocheleau. À 19 ans, il ne parle pas.

Depuis qu’il a trois ans, Mme Rocheleau a besoin d’aide pour assurer l’éducation de son fils. Des résidences, aux maisons de répit, en passant par le centre de réadaptation, rien n’y fait.

Nicholas aura fréquenté en tout six établissements différents, desquels il aura toujours fallu le retirer, en raison de ses crises, de son anxiété et de ses excès de colère.

Nicholas était extrêmement violent. Il nous agressait, il nous mordait [...] déchirait ses vêtements, il a même déchirer ses espadrilles avec ses dents , raconte sa mère. Elle a l’impression que les années passées à cogner de porte en porte pour trouver de l'aide sont des années perdues à Nicholas et à elle.

L’anxiété d’obtenir les bons services

Jocelyne Sylvestre, directrice générale chez Trait d’Union Outaouais, est persuadée que le cas de Nathalie Rocheleau n’est pas unique. Tristement, c’est quand même la réalité de plusieurs familles, à intensités variables. Je pense qu’il y [en] a plusieurs qui se sentent comme ça [...] comme si l’aide n’était pas disponible au moment où ils en ont besoin.

Trait d’Union est un organisme offrant des services aux personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille. Mme Sylvestre confirme que le passage vers l’âge adulte est bien souvent une période cruciale dans la vie d’une personne autiste et de son entourage.

Depuis 2013, l’organisme offre donc un programme spécial pour les adultes autistes. Tout pour favoriser l’intégration sociale des personnes autistes , souligne la directrice générale.

Les promesses électorales deviendront-elles réalité?

Pendant la campagne électorale, François Legault a promis de bonifier de 22 millions de dollars le programme québécois d'aide aux parents lourdement handicapés et de créer un programme de soutien intermédiaire, au coût de 35 millions de dollars.

Tout comme Mme Rocheleau, Jocelyne Sylvestre fonde des espoirs dans le nouveau gouvernement.

Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre de la Famille, assure que les discussions à ce sujet ont été entamées à Québec.

On ne peut pas s’empêcher comme être humain d’être empathique. On doit s’assurer qu’ils ont des soins tout au long de leur vie , a-t-il soufflé.

Le ministre comprend que le passage vers l’âge adulte pour les personnes autistes est un moment charnière au niveau de l’offre de services.

C’est ce bris de service auquel il croit qu’il faut s’attarder, soit le moment où l’enfant n’est plus pris en charge par le milieu de l’éducation. Comme certains d’entre eux, moins autonomes, ne peuvent accéder au marché du travail par exemple, le parent doit trouver un moyen que l’enfant soit prit en charge. On les ''parque'' à la maison et ça prend quelqu’un pour s’en occuper [...] ça fait des parents qui doivent laisser leur travail , explique Mme Sylvestre.

Il faut s’assurer qu’il n’y a pas de bris de services, qu’il y ait un continuum , confirme Mathieu Lacombe, qui invite la mère à communiquer avec lui pour qu’ils puissent discuter ensemble des solutions envisageables.

