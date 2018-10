Après Le loup de Wall Street, Shutter Island, Agents troubles (The Departed), L’aviateur et Les gangs de New York, place à Killers of the Flower Moon. La rumeur courait depuis plusieurs mois sur une nouvelle collaboration entre DiCaprio et Scorsese pour adapter ce livre de David Grann.

Sorti en avril 2017, Killers of the Flower Moon revient sur une série de crimes survenus en Oklahoma, sur les terres des Osages. Cette première nation s’est retrouvée incroyablement riche quand des réserves de pétrole ont été découvertes là où elle résidait. Les meurtres contre ses membres se sont alors succédé.

Le FBI s’est chargé de l’enquête de ce qui est devenu une des premières affaires d’importance pour la nouvelle agence.

On ne connaît pas pour l'heure le rôle attribué à Leonardo DiCaprio.

Eric Roth (connu pour son travail dans Forrest Gump et L'étrange histoire de Benjamin Button) a écrit le scénario.

Le tournage devrait commencer durant l’été 2019.