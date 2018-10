Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Les Jeux auront lieu du 25 au 27 janvier, à Amos. 21 disciplines sportives seront présentées.

Ces jeux se dérouleront sous le signe du rassemblement.

Le président de cette finale régionale, Christian Viens, a déjà participé à plusieurs reprises à cet événement, comme athlète en cyclisme et en ski de fond.

C'est un événement qui est marquant. Ça fait déjà plus de 25 ans que j'y ai participté et j'ai des souvenirs qui sont encore très vifs, très présents de ces participations-là, des rencontres qu'on fait, des gens qu'on a pu côtoyer et des performances sportives qu'on a pu y faire. J'ai la certitude qu'ils vont garder tout un souvenir de ça , a-t-il confié.

À la recherche de 300 bénévoles

Le comité organisateur de la 36e finale régionale centralisée des Jeux du Québec à Amos est à la recherche de bénévoles.