Alors que la révolution technologique est déjà bien enclenchée et que les vagues d’innovation se succèdent, plusieurs industries continuent de traîner de la patte. Comment pouvons-nous faire face aux bouleversements et aux défis qui s’enchaînent pour en sortir plus forts?

C’est ce genre de questions qui sera au coeur de cette journée intitulée Le futur n’est pas de la fiction.

Pour l’occasion, près de 500 spécialistes des médias, de la technologie et de la publicité viendront échanger des idées. Douze d’entre eux présenteront leur vision de l’innovation dans le cadre de conférences portant sur cinq grands thèmes : la technologie, la cybersécurité, le capital humain, le marketing et la créativité.

Les Canadiens de partout au pays pourront suivre l’événement en direct sur Facebook. Ces conférences seront diffusées sur les pages Facebook de Radio-Canada et de Radio-Canada Techno. Toute la journée, la journaliste Catherine Mercier transmettra d’ailleurs les questions des internautes aux conférenciers.

9 h 50 : Conférence d’ouverture

C’est Kristel Van der Elst, directrice générale d’Horizons de politiques Canada, qui ouvrira le bal avec une conférence sur l’importance de l’anticipation pour les organisations.

10 h 35 : L’influence des nouvelles technologies sur nos vies

L’animatrice Marie-Ève Tremblay présentera ensuite un panel lors duquel ses invités discuteront des dernières tendances en matière de nouvelles technologies et de leurs incidences sur nos vies.

11 h 35 : L’avenir de la cybersécurité

Quels sont les défis du futur en cybersécurité? L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour vaincre les pirates? Cette discussion sera animée par la journaliste d’Enquête Marie-Maude Denis, qui s’entretiendra avec Frédéric Michaud, directeur, stratégies et solutions en cybersécurité à Element Al.

14 h 00 : Le capital humain, la clé de l’avenir

France Beaudoin montera sur la scène pour animer un panel sur l’évolution de la gestion des talents avec quatre invités.

14 h 50 : Les dessous d’une opération marketing 2.0

Sur Internet, rien n'est laissé au hasard quand il est question de marketing. Comment les nouvelles technologies bouleversent-elles l’univers du marketing en ligne? C’est Sylvain Sénécal, professeur de marketing, titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe financier et codirecteur du Tech3Lab à HEC Montréal, qui prononcera cette conférence.

15 h 35 : Anticiper le futur à Radio-Canada

Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, et Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada, expliqueront ensuite les efforts du diffuseur public pour anticiper le futur et réussir son virage numérique.

16 h 00 : La techno au service de la créativité

La dernière conférence, et non la moindre, sera menée par Félix Lajeunesse, cofondateur et directeur artistique de la compagnie montréalaise Felix & Paul Studios. Cet innovateur que tout le monde s’arrache nous livrera ses pensées sur l’innovation et la créativité.