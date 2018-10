Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Jean-François Deschênes

La Sûreté du Québec ne fait toutefois aucun lien entre tous ces événements.

L’incendie de lundi a complètement détruit un ancien atelier d'artiste qui était fermé pour l'hiver. La propriétaire, Danielle Rajotte, rapporte que des vitres avaient été fracassées au printemps.

Des biens ont aussi été vandalisés cet été.