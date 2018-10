Le petit Xavier Downton, 4 ans, a été touché par cette maladie. Tout a commencé par une petite fièvre un vendredi après son retour de l'école Sainte-Trinité, à Rockland.

Rachelle Downton, sa mère, a indiqué que son fils ressentait une douleur aux nerfs si intense qu'il avait mal lorsqu'elle le touchait. C'est une fièvre qui s'est prolongée sur plusieurs jours et des faiblesses aux membres qui ont finalement rendu nécessaire une visite à l'hôpital.

Par le temps que j'arrive à CHEO, il ne pouvait plus se tenir la tête, elle était [penchée], je le prenais dans mes bras comme un bébé puis on est rentré à CHEO comme ça. Rachelle Downton

[La douleur] c’est une chose, mais c’est la faiblesse du membre [qui est importante] , a expliqué la mère de famille, qui a soutenu avoir tout fait ce qu'elle pouvait avant de se rendre à l'hôpital.

Entre-temps, le petit Xavier poursuit sa réadaptation au CHEO et son état s'améliore. Il va marcher [à nouveau] puis probablement courir , a expliqué sa mère. Les neurologues nous disent qu’ils croient que d’ici un an tout devrait être revenu. Elle a souligné que depuis trois semaines, l'humeur de son fils est excellente malgré l'épreuve.

Rachelle Downton, mère du petit Xavier, 4 ans, a été surprise de voir l'état de son fils se détériorer aussi rapidement. Photo : Radio-Canada

Maladie peu connue

Les médecins ne savent pas ce qui cause cette maladie ni pourquoi elle s’attaque particulièrement aux enfants. Ils ne savent pas non plus ce qui explique le nombre de cas rapportés qui est en hausse.

Nous avons eu deux patients que nous avons traités au CHEO depuis l’été , a affirmé la docteure Sunita Venkateswaran, une neurologue pédiatrique au centre hospitalier pour enfants. Il n’y a pas de cause constante et nous ne comprenons pas la physiologie derrière la maladie à ce stade-ci , a-t-elle dit.

Les symptômes incluent la paralysie

Il n'existe pas d'antibiotique à l'heure actuelle pour contrer la PFA, mais les patients finissent généralement par retrouver l'usage de leur corps.

Le Dr Christos Karatzio, pédiatre spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Montréal pour enfants, ne veut pas créer de la panique dans la population, mais souhaite tout de même que les parents soient vigilants.

Si vous commencez à voir des symptômes de visage qui s'affaisse, si l'enfant commence à se plaindre que ses mains et ses pieds sont engourdis, si soudainement il a des faiblesses, si votre bambin marche le mardi puis ne marche plus le mercredi, ma recommandation est d'aller à l’urgence , a-t-il dit.

À lire aussi : Des enfants canadiens semblent atteints par une rare maladie paralysante

Disparaît à l’automne

La docteure Venkateswaran a affirmé qu’en 2014 des cas sont survenus au Canada, mais que la maladie avait arrêté de se répandre à l’automne. Elle s’attend à la même chose cette année.

Bien que peu de choses soient connues sur cette maladie, des médecins ont déterminé qu’il ne s’agissait pas de la polio malgré les symptômes similaires.

La semaine dernière, l’agence étatsunienne de santé, les Centers for Disease Control and Prevention, a indiqué que 127 cas lui ont été rapportés cette année et qu’un enfant est mort des suites de la maladie dans ce pays.

L’âge moyen des patients aux États-Unis est de quatre ans, et des médecins canadiens rapportent des données similaires.

L’Hôpital pour enfants malades de Toronto rapporte aussi des cas de la maladie. Dans un courriel transmis aux médecins la semaine dernière, le centre hospitalier a indiqué que les enfants qu’il a vus en lien avec cette condition avaient des faiblesses aux bras ou aux jambes. Certains enfants ont d’ailleurs été admis aux soins intensifs.

La docteure Sunita Venkateswaran a dit que les parents d’enfants qui présentent des symptômes comme une faiblesse soudaine d’une partie du corps, une incontinence soudaine ou des douleurs au cou devraient consulter un médecin.

Avec les informations de Gilles Taillon