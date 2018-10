Cette initiative a été pensée par le président de l’Assemblée législative et député du Parti saskatchewanais pour la circonscription de Regina Coronation Park, Mark Docherty.

Ce dernier justifie sa décision en soulignant que la Saskatchewan est une province inclusive et sa population, de plus en plus diversifiée.

La prière musulmane a été récitée après le discours du Trône par l’imam Sheikh Mohammed. Photo : Assemblée législative de la Saskatchewan

Comme l'a indiqué le Regina Leader-Post en début de semaine, M. Docherty n’a pas consulté les députés provinciaux avant d’ajouter une prière musulmane à l’ordre du jour de cette rentrée législative. Il se disait néanmoins persuadé que tous feraient preuve d’ouverture.

Un moment historique

Pour le président de l’Association des étudiants musulmans de l’Université de Regina, Usaid Siddiqui, ce discours du Trône représente « un point tournant » dans l’histoire de la province.

« La communauté musulmane a été reconnue dans un endroit où les politiques et les décisions qui nous concernent tous sont prises. C’est un immense honneur » se réjouit-il.

Lorsque questionné sur les intentions du gouvernement du Québec d'interdire le port de signes religieux pour les personnes en position d'autorité, Usaid Siddiqui ne bronche point.

« Les actions des quelques personnes, même si elles sont au pouvoir, ne représentent pas l'opinion de l'ensemble des Canadiens envers les musulmans », dit-il.

« Je vis au Canada depuis la maternelle et je ne suis jamais senti comme si je n’étais pas le bienvenu. En fait, je me suis senti plus accueilli au Canada que n’importe où ailleurs », ajoute Usaid Siddiqui.

Une aînée autochtone était aussi présent pour prononcer une prière, ce qui est commun pour ce type de cérémonie en Saskatchewan.

Pour marquer l’ouverture de chaque jour de séance à l’Assemblée législative saskatchewanaise, une prière chrétienne est prononcée.