« Les enfants de Windsor-Essex n’auront qu’à raconter leur histoire une fois », a annoncé Michelle Oake, directrice du Centre pour la défense des enfants et des jeunes de la région de Windsor-Essex lors de l’ouverture officielle, mercredi.

Auparavant, les jeunes victimes devaient rapporter l'agression subie aux policiers, au personnel hospitalier et aux services sociaux, un parcours pénible pour plusieurs petits, ce qui contribuait à accroître le traumatisme subi.

Les jeunes victimes d'abus physique et sexuel pourront maintenant se rendre au Centre pour la défense des enfants et des jeunes de la région de Windsor-Essex, où ils auront accès à des services et à du soutien. Les services hospitaliers, policiers et sociaux y sont maintenant réunis.

Michelle Oake, directrice du Centre pour la défense des enfants et des jeunes de la région de Windsor-Essex Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Pour le chef des services de police de Windsor, Al Frederick, le centre répond à d’importants besoins dans la région : « 93 % des agresseurs sont connus des enfants. C’est encore plus difficile pour eux de les dénoncer. Et c’est important qu’ils puissent le faire dans un environnement comme celui-ci, c’est moins intimidant. »

Les bureaux, qui abritent plusieurs salles d'entrevue, mais aussi des espaces de repos et de jeux, sont adaptés à cette clientèle, particulièrement vulnérable.

Depuis un an, un projet pilote dans la région a permis de venir en aide à 82 jeunes et d'enquêter sur 46 cas d'abus; 78 % d'entre eux étaient des abus sexuels.

La majorité des victimes étaient de jeunes filles qui, dans presque tous les cas, connaissaient leur agresseur.

Le centre est situé au Collège St. Clair à Windsor, qui a offert le local.

Il s'agit du sixième centre du genre en Ontario.