Le moment n’était pas fortuit. Les célébrations entourant le 40e anniversaire de naissance de l’association et la tenue de son trio de galas (Gala de l’ADISQ, Le Premier Gala, Gala de l’industrie) cette semaine étaient idéales.

Ce n’est pas d’hier que l’ADISQ, fondée en 1978, sonne l’alarme pour des dossiers liés à l’industrie de la musique. Au cours des décennies, l’association a fait de multiples représentations auprès des gouvernements quant au financement de l’industrie, aux réglementations de la radiodiffusion et à l’ensemble des politiques touchant l’industrie du disque et du spectacle. Mais force est d’admettre les tempêtes qui secouent le milieu culturel québécois depuis une quinzaine d’années ressemblent de plus en plus à une succession d’ouragans d’automne.

Comment sauver l’industrie?

Depuis 2005, la musique québécoise a perdu 72 % de parts de marché sur son territoire, selon l’ADISQ. Les ventes format en numérique – à la baisse depuis quelques années – et les revenus infimes tirés de l’écoute en continu n’ont jamais compensé la chute vertigineuse des ventes d’albums physiques en dépit d’un retour en grâce des vinyles.

Les vinyles sont devenus populaires chez les disquaires Photo : Radio-Canada/Martin Vanasse

Sauf pour une poignée d’artistes bien établis, rarement les recettes d’une tournée permettent de combler les revenus manquants. Et les artistes francophones ont, somme toute, bien peu de visibilité sur certaines plateformes d’écoute en continu.

S’il y a un point sur lequel – presque – tout le monde s’entend, c’est que la survie de l’industrie musicale du Québec passe par des réformes législatives qui viseront à soutenir les producteurs et les artisans dans le futur.

Nous devons avoir de l’argent des fournisseurs d’accès internet, avoir plus d’argent des services de musique en ligne (Spotify, Apple, etc.) et, on ne s’en cachera pas, plus d’argent public. Solange Drouin, directrice générale de l'ADISQ

Solange Drouin abonde évidemment dans le sens d’anciens présidents tels Michel Bélanger, André Ménard, Paul-Dupont-Hébert, Jacques K. Primeau et Claude Larivée, toujours impliqués dans le milieu.

Dans leur missive publique, les signataires soulignent les dangers qui touchent déjà l’industrie musicale au Québec : écoute de la musique en continu sans réelles redevances pour les artistes, visibilité minime des artisans d’ici sur les plateformes de diffusion des géants du numérique, absence d’apport d’argent frais par les fournisseurs d’accès internet, etc.

Là aussi, le moment de la sortie de l’ADISQ s’explique. Trois lois-clés touchant l’industrie de la musique sont en cours de modernisation : la Loi sur le droit d’auteur, qui a reçu sa part de critiques depuis sa réforme de 2012 sous le gouvernement conservateur, ainsi que la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications. La portée des refontes de ces lois sera déterminante.

« Ce qui me donne espoir, c’est que le gouvernement [fédéral] a sauvé l’exemption culturelle du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, note Solange Drouin. Tu ne sauves pas l’exemption culturelle si tu n’as pas l’intention d’agir au niveau national. Nous, nous demandons à M. Trudeau ce qu’il a l’intention de faire. »

Que les dirigeants de l’ADISQ, actuels ou du passé, soient raisonnablement optimistes en vue de modifications aux lois qui pourraient donner du répit à leur industrie, est bien légitime. Personne ne veut voir disparaitre la musique de chez nous, qui est aussi une forme d’identité du peuple québécois. Mais il n’y a rien de bien encourageant à court terme, quand on y regarde de plus près.

Deux poids, deux mesures?

Prenons un dossier que l’on pourrait considérer comme étant connexe à ceux qui préoccupent l’ADISQ. Dans la foulée de sa nomination en juillet dernier, le nouveau ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Pablo Rodriguez Photo : La Presse canadienne/Patrick Doyle

a maintenu la position de sa collègue Mélanie Joly et a refusé de forcer le service de diffusion en ligne Netflix (cinéma, séries télévisées) à percevoir la taxe sur les produits et services au Canada.

Notez bien, on ne parlait pas ici de taxer Netflix proprement dit, mais uniquement de permettre à l’entreprise américaine de percevoir la TPS auprès de ses clients. Le ministre Rodriguez a refusé parce qu’il ne voulait pas « faire payer davantage de TPS aux Canadiens ».

C’est fort louable, mais peut-on penser que l’issue sera différente pour les entreprises de diffusion de musique en ligne (Spotify, Apple Music, etc.) qui sont, elles aussi, des intermédiaires étrangers? J’ai un doute.

Cela dit, peu importe la manière dont les gouvernements vont tenter d’inciter les entreprises étrangères à faire leur part dans l’équation. Il me semble évident que ces dernières vont refiler la facture aux consommateurs. Alors, pourquoi le gouvernement se prive de revenus colossaux qui pourraient servir à créer un fonds de redevances aux artistes et aux producteurs d’ici?

Le temps presse

L’autre facteur peu rassurant est le temps… qui presse, comme le chante Michel Pagliario. Le processus lié à des réformes touchant la Loi sur le droit d’auteur a commencé au printemps, mais il aurait pu – et dû – s’amorcer dès l’an dernier.

Comme nous sommes à l’automne, il n’est pas dit que le rapport sera rendu à temps pour que la loi soit modifiée avant la prochaine élection fédérale, en octobre 2019. Il faudrait, dans l’absolu, qu’une nouvelle loi soit votée au printemps. Car, ne nous leurrons pas, au retour des vacances estivales, lors de la rentrée parlementaire, tous les politiciens songeront avant tout à se faire élire ou réélire.

Pour ce qui est du comité qui penche sur la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications, il n’est pas tenu de faire ses recommandations avant le 31 janvier 2020, soit près de quatre mois après l’élection fédérale. Et rien ne dit que les recommandations seront endossées par le gouvernement nouvellement élu, surtout s’il change de couleur.

Donc, même si des modifications aux lois mènent à des bonifications des sommes versées aux créateurs et aux producteurs de contenu canadien, il ne faut vraisemblablement pas les attendre avant deux ans. Certes, à court terme, la bonne nouvelle est la préservation de l’exemption culturelle lors de la renégociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais cet accord ne sera pas éternel.

Les présidents de l’ADISQ espèrent aussi que le gouvernement québécois va soutenir davantage l’industrie locale dans les années à venir. On va, bien entendu, laisser le temps à Nathalie Roy – nommée la semaine dernière – de s’installer dans son bureau de ministre de la Culture et des Communications.

On ne peut toutefois s’empêcher de noter qu’elle devient la quatrième titulaire du ministre depuis le printemps 2014 après Hélène David, Luc Fortin et Marie Montpetit. Même l’Italie a changé moins souvent de gouvernement depuis cette période…

Retombées concrètes

Seule certitude et réelle source de réjouissances à court terme : les retombées concrètes liées à cette formidable vitrine pour les artistes que sont les galas. Tous les ans, les lauréats des Félix voient les ventes de leurs albums grimper en flèche dans les semaines qui suivent les remises de trophées.

« Cela varie d’une année à l’autre, mais en moyenne, on parle d’une hausse de 150 % des ventes des disques durant la semaine qui suit le Gala de l’ADISQ, soutient Julie Gariépy, la productrice de l’événement. On mesure des hausses durant trois semaines. Pour Le Premier Gala, on parle de 85 % d’augmentation de ventes dans la semaine qui suit. Ce sont des moyennes établies sur 10 ans. »

Émile Bilodeau a reçu le Félix de la révélation de l'année au Gala de l'ADISQ 2017 Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

« Est-ce que les artistes deviennent riches avec ça, comparativement à il y a 20 ans quand leur disque avait déjà été vendu à 50 000 exemplaires? C’est sûr que c’est autre chose, aujourd’hui. Mais le rayonnement se fait sentir ailleurs. Les producteurs attendent juste ça pour donner une deuxième vie au spectacle. C’est aussi vrai pour les artistes qui livrent une prestation durant le gala. »

En définitive, en attendant de célébrer des réformes, célébrons nos artistes.