Le Musée d’art contemporain de Montréal propose depuis le 20 octobre 2018 une rétrospective de l’œuvre de Françoise Sullivan. Artiste multidisciplinaire, son travail a contribué à engager les arts canadiens dans la modernité.

Ce que j’ai essayé de faire en transposant la danse avec des principes de l’automatisme, c’était de se mettre dans un état neutre et de laisser venir, de laisser naître les mouvements. Et pour cela, il fallait que le corps soit éduqué et « dééduqué ». Françoise Sullivan