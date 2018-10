La dernière phase de revitalisation consiste à enfouir les fils et retirer les poteaux électriques sur la rue Laval. Le marché pour ce genre de travaux là, qui est très spécialisé, était un peu saturé ce qui fait que les prix ont monté , a expliqué Cédric Tessier, conseiller municipal du quartier.

Le conseiller municipal du district Hull-Wright, Cédric Tessier. Photo : Radio-Canada

M. Tessier assure que le report est lié au désir d’assurer une saine gestion des fonds publics. Étant donné qu’on gère de l’argent public, des budgets publics, on a décidé d’être prudents dans ces dépenses-là et de revoir la stratégie.

C’est certain qu’on a des dépassements au niveau du temps, mais c’est pour le mieux et je pense qu’on va être capable d’avoir un centre-ville qui est beau et actuel , lance de son côté Alexandre Leblanc, membre du conseil d'administration de Vision Centre-ville.

De nouveaux appels d'offres seront lancés au cours des prochaines semaines. La date des travaux n'a pas encore été fixée. La ville souhaite que les délais des travaux aient le moins d’impact possible sur les commerçants.

Le coût total des travaux de revitalisation de ces artères du centre-ville s'élève à 13 millions de dollars.

Avec les informations de Nathalie Tremblay