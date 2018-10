Un texte de Marie-Christine Rioux

En plus des rencontres avec des auteurs et des séances de dédicaces, les visiteurs pourront notamment participer à un speedbooking.

Présentée pour la première fois au Salon du livre, l’activité permet aux visiteurs de découvrir plusieurs livres en peu de temps.

Les auteurs seront rassemblés sur des tables à bistrot. Et chaque auteur aura 4-5minutes pour présenter son livre et hop! au bout de 4-5 minutes, le public tourne ,explique Camille Crédeville, responsable de l'animation et des communications du Salon du livre.

En une demi-heure, le public a accès à la description de cinq ou six livres différents. Camille Crédeville, responsable de l’animation et des communications du Salon du livre

360 degrés de poésie

Une nouvelle activité nommée « 360 degrés de poésie » mettra en vedette la chanteuse et comédienne Chloé Sainte-Marie qui présentera des textes poétiques d’une manière novatrice.

Un casque de réalité virtuelle sur les yeux, le participant pourra écouter la lecture du poème tout en s’imprégnant de paysages hivernaux tournés aux parcs du Bic et de la Gaspésie.

Un casque de réalité virtuelle Photo : Punchdrunk

La poésie est accompagnée de musique composée par le groupe rimouskois Bascaille.

Manque d’espace

Le Salon du livre attire plus de 300 auteurs cette année, un peu plus que l’an dernier, selon le directeur général de l’événement, Robin Doucet.

Il affirme d’ailleurs que le Salon du livre de cette année est le plus imposant qu'il a organisé.

Plus de 115 kiosques ont été loués par des artisans du milieu littéraire.

Au niveau des stands, bien on est limités avec l'espace, donc on est maximum depuis plusieurs années déjà. Au niveau des animations, je pense qu'on en a encore plus, particulièrement les animations qu'on fait hors des murs. Robin Doucet, directeur général du Salon du livre de Rimouski

M. Doucet avoue que le Salon du livre commence à être à l'étroit au Centre des congrès de Rimouski, mais qu'il ne compte pas changer d'emplacement.

Un kiosque de livres au Salon du livre de Rimouski Photo : Radio-Canada

L’organisation s’attend à accueillir entre 12 000 et 15 000 visiteurs. L’événement possède un budget de près de 300 000 dollars.

Le Salon du livre se tiendra du 1er au 4 novembre au centre des congrès de Rimouski.