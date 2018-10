Hilda MacDonald a été élue mairesse de Leamington lundi. La dernière fois qu'une femme a occupé ce poste, c'était en 1956, l'année où Grace McFarland est devenue mairesse.

Mme MacDonald a gagné avec une importante avance, remportant 4341 votes, soit 1808 de plus que son plus proche adversaire, l'ancien maire John Paterson.

Comté de Windsor-Essex : une mairesse;

deux mairesses adjointes;

onze conseillères.

Je crois que c'est une bonne façon de montrer aux prochaines générations que c'est possible, même à un âge plus avancé , dit-elle.

Malgré le succès de Mme MacDonald, sur un total de 67 élus dans Windsor-Essex, seulement 14 sont des femmes.

À Windsor, une seule femme, Jo-Anne Gignac, siège au conseil.

Janice Campbell, qui a perdu sa course de conseillère contre Chris Holt dans le quartier 4, souligne que l'analyse des résultats de lundi montre qu'il y a moins de diversité qu'avant et qu'il n'y a pas plus de femmes au conseil .

Les gens doivent aller voter en plus grand nombre s'ils veulent voir plus de diversité , dit Mme Campbell.

À ce propos, le taux de participation au scrutin a chuté cette année à Windsor.