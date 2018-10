Bien avant que la franchise manitobaine de la LNH n'accède au statut de favoris pour remporter la Coupe Stanley lors de la finale de la Conférence de l’ouest de 2018, les premiers Jets avaient déjà été trois fois champions de la Coupe Avco au sein de l'Association mondiale de hockey (AMH).

L'AMH est devenue une ligue majeure nord-américaine en 1972. Elle rivalisait alors avec la Ligue nationale de hockey (NHL) en créant des équipes dans les grandes villes américaines mal desservies de même que dans les villes canadiennes de taille moyenne et en payant des salaires plus élevés aux joueurs les plus talentueux.

Bien qu’elle ait été dissoute en 1979, l'AMH a eu une influence importante dans l’industrie du hockey et a changé le visage du sport pour toujours, avec les Jets de Winnipeg en proue.

Un contrat d'un million de dollars

La première grande décision des Jets a été de recruter Bobby Hull lors de leur saison inaugurale.

Avec 15 ans dans la LNH et une Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago à son actif, Hull était l'une des plus grandes étoiles du hockey, mais il s'estimait sous-payé malgré ses performances.

Le salaire annuel moyen de la LNH en 1972 était de 25 000 $, soit un peu plus que le revenu moyen de la population générale à l'époque, qui était de 18 000 $ par an.

Bobby Hull, l'une des plus grandes vedettes de la ligue, gagnait un salaire de six chiffres depuis la saison 1968-1969.

L’attaquant vedette Bobby Hull a été raflé aux Blackhawks de Chicago en 1972 par les Jets de Winnipeg avec un contrat sans précédent de 2,75 millions de dollars, assorti d’une prime à la signature d’un million de dollars. Photo : Radio-Canada

Lorsque les Jets lui ont offert de signer un contrat sans précédent de 2,75 millions de dollars assorti d’une prime à la signature d’un million de dollars, le joueur de 32 ans n'a pas hésité, ouvrant du même coup la porte à d’autres étoiles pour rejoindre l'AMH. Au total, 67 joueurs sont passés de la LNH à l'AMH au cours de la première année.

Aujourd'hui, le salaire moyen des joueurs dans la LNH est 2,96 millions de dollars. Le joueur le mieux payé de la ligue est John Tavares, des Maple Leaf de Toronto, qui gagne cette année 15,9 millions de dollars.

Révolutionner le jeu

Les Jets ont pris le risque de se tourner vers des talents venus d'Europe et cela a rapporté.

Anders Hedberg et Ulf Nilsson ont été parmi les premiers joueurs d'origine européenne à avoir un impact en Amérique du Nord lorsqu'ils sont arrivés de Suède en 1974.

Ils ont immédiatement fait sensation dans l'AMH.

Les anciens joueurs des Jets de Winnipeg Anders Hedberg (à gauche) et Ulf Nilsson (à droite) parlent aux médias de leur intronisation au Temple de la renommée des Jets de Winnipeg avec Bobby Hull à Winnipeg en 2016. Photo : La Presse canadienne/John Woods

Lorsque les joueurs européens ont commencé à arriver sur le marché nord-américain, ils ont subi un traitement brutal dans un sport qui avait déjà une tradition de violence sur la glace bien établie.

« Les gars les coupaient, les collaient et les frappaient par-derrière. Ils étaient menacés », se souvient l'ancien journaliste sportif Geoff Kirbyson, qui a écrit un ouvrage sur les Jets.

« Ils pensaient que ces Européens allaient prendre leur emploi et, dans certains cas, ils l'ont fait. »

« Si tu le faisais aujourd'hui, tu serais suspendu. »

Les joueurs européens ont dû s'adapter à ce style de jeu, car, en Europe, les joueurs sont régulièrement expulsés de la patinoire et parfois suspendus pour s'être battus.

« Ces gars ont été capables de mélanger les deux styles de jeu », analyse Geoff Kirbyson. « Ils ont révolutionné la façon dont le hockey a été joué. »

Depuis lors, la LNH a établi de nouvelles règles concernant les combats, ce qui a permis d'en limiter le nombre et la violence.

« Le genre de choses qu'ils ont fait à l'époque, si tu le faisais aujourd'hui, tu serais suspendu », note Geoff Kirbyson.

Malgré les violences dont les joueurs étaient victimes sur la glace, les Jets ont été l’équipe la plus performante de l'AMH et les autres équipes en ont pris bonne note.

Les Jets, le modèle à suivre

Glen Sather a été ailier dans la LNH pendant 10 saisons avant de passer à l'AMH en tant qu’entraîneur-joueur pour les Oilers d’Edmonton. Il a observé les Jets de près et fut impressionné par leur jeu.

« Lorsqu'il est devenu entraîneur-joueur, il a déclaré: " Nous allons construire l'équipe de Winnipeg " », raconte Geoff Kirbyson.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Wayne Gretzky, se prépare à hisser la coupe Stanley en le 31 mai 1985. Photo : La Presse canadienne

« Il a eu Gretzky d'Indianapolis et a commencé à recruter des gars comme Mark Messier et Glenn Anderson et Jari Kurri et d'autres gars capables de gérer la rondelle et des gars capables de jouer rapidement », poursuit M. Kirbyson.

Glen Sather a pris sa retraite en tant que joueur après la première saison, mais il est resté entraîneur-chef puis président-directeur général après que la LNH ait absorbé l’équipe. Les Oilers ont remporté quatre de leurs cinq coupes Stanley sous sa direction, entre 1983 et 1989.

Selon Geoff Kirbyson, Sather avait utilisé l'équipe des Jets comme modèle pour les Oilers de 1984-1985, élue meilleure équipe de la LNH par les partisans lors des phases éliminatoires de la Coupe Stanley de 2017, dans le cadre de la célébration du centenaire de la LNH.

Avec des informations de Jeffrey Vallis pour CBC News