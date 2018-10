Le prochain tirage a lieu jeudi soir.

Cette chasse à l'as continue de connaître beaucoup de succès dans la Péninsule acadienne. Les ventes sont toujours bonnes, selon les organisateurs, qui estiment à deux millions de dollars la somme amassée jusqu'à présent dans le but de faire reconstruire le vieux pont d'Inkerman, détruit par un incendie.

Glenda Robichaud, présidente du comité du pont d'Inkerman Photo : Radio-Canada/René Landry

La présidente du comité du pont d'Inkerman, Glenda Robichaud, est plus que satisfaite du déroulement des événements. L'objectif de départ a été largement dépassé.

On espère toujours aller le plus loin possible, mais l'objectif de départ était de 500 000 dollars, rappelle-t-elle. Puis là, avec un montant estimé à 2 millions, c'est au-delà de nos espérances et on est très contents de cela.

Voici ce qui reste, aujourd'hui, du vieux pont de bois d'Inkerman, incendié à l'automne 2017 Photo : Radio-Canada/René Landry

Les sommes amassées grâce au jeu de hasard seront bien investies, assure Glenda Robichaud.