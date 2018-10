Une demande d’étude a été déposée au Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) de la Ville pour un projet situé sur le terrain situé à l’angle des boulevards Saint-Joseph et Montclair, voisin du supermarché Maxi et des Galeries de Hull.

Il s’agit d’un projet intégré, essentiellement résidentiel qui compterait 415 unités de logements, répartis dans trois bâtiments avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

Le terrain situé au 306-308, boulevard Saint-Joseph, qui a jadis été le domicile d'une station d'essence, est vacant depuis plusieurs années. Il a été vendu la semaine dernière.

Le nouveau propriétaire de ce lot est le Groupe Kevlar, un groupe immobilier basé à Montréal et Québec. Le projet s'appelle Bloome.

Le projet de développement de 415 unités de logement est appelé Bloome. Photo : Radio-Canada

Le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, a indiqué que ce terrain est sur son radar depuis longtemps. Lorsque je faisais mon porte à porte il y a seulement un an, je dirais qu’à une porte sur deux les gens me parlaient de ce terrain vague là, qui est situé à un endroit ultra stratégique.

Il voit d'un bon oeil l'intérêt que voue l'entrepreneur à ce terrain. C’est sûr que je trouve que c’est une bonne nouvelle qu’il y a un intérêt pour le développer, a fait valoir le conseiller. Après ça, je vais me prononcer sur le projet une fois qu’il va être déposé .

Plus de détails à venir.