Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, a déposé en Chambre un livre vert intitulé Les services d’ambulance au Nouveau-Brunswick. Le document présente un état de la situation, il explique certains problèmes et il évoque de possibles solutions. Le livre vert est destiné à être étudié par un comité de députés.

Le service compte à l’heure actuelle 101 postes permanents vacants, souligne-t-on dans le document, dont 82 sont désignés bilingues. Parmi ces postes bilingues, le ministère en dénombre de 50 à 60 qui sont pourvus temporairement par des travailleurs paramédicaux unilingues, ce qui atténue la pénurie, souligne-t-il.

L’exigence du bilinguisme dans le service ambulancier est considérée dans le livre vert comme étant plus élevée que pour d'autres professions du secteur public. Les auteurs du document disent que la Loi sur les langues officielles accorde plus de souplesse aux agents de la paix, et que cela pourrait s’appliquer aux premiers intervenants sans éliminer leur obligation de servir .

Le livre vert mentionne aussi que le gouvernement pourrait avoir une politique fondée sur une demande importante , c’est-à-dire un plus grand nombre de postes bilingues dans les régions où la demande serait plus élevée, et moins de postes bilingues dans les régions plus homogènes. Les auteurs du document reconnaissent toutefois qu’une telle politique pourrait être contestée en cour.

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, a expliqué que tout sera étudié dans le respect de la Loi sur les langues officielles.

Les solutions des syndiqués

L’association des travailleurs paramédicaux vient aussi de rendre public un document contenant des recommandations pour corriger certaines lacunes.

Elle recommande tout d’abord au gouvernement de privilégier l’expérience professionnelle avant les compétences linguistiques au moment de pourvoir des postes permanents vacants.

Au printemps dernier, le médiateur John McEvoy a demandé à Ambulance NB de revoir ses politiques en matière de langues officielles. Il a conclu que les ambulanciers paramédicaux doivent être embauchés d'abord selon leur ancienneté, ensuite selon leur degré de bilinguisme. Le gouvernement provincial a ensuite demandé une révision judiciaire de la décision McEvoy.

Les travailleurs paramédicaux proposent aussi au gouvernement de leur fournir un moyen technologique pour communiquer avec les patients lorsqu’il faut surmonter une barrière linguistique.

Le gouvernement devrait s’assurer que le nombre d’ambulances par communauté soit basé sur une étude des besoins à l’échelle locale, recommandent les travailleurs paramédicaux. L’approche devrait être communautaire et non provinciale, disent-ils.

L’association recommande aussi que les travailleurs paramédicaux en soins avancés disposent de l’équipement et de l’autorité nécessaires pour prodiguer ces soins.

Avec des renseignements de Michel Corriveau