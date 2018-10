Le neuroscientifique Artin Arshamian et ses collègues de l’Institut Karokinska ont établi que le fait de respirer par le nez plutôt que par la bouche permet de mieux mémoriser les odeurs.

La recherche sur les effets de la respiration sur le cerveau est un domaine en pleine expansion grâce aux nouvelles techniques développées dans les dernières années qui ont permis davantage d'études, dont beaucoup se sont concentrées sur la mémoire.

Les présents travaux montrent pour la première fois que le fait de respirer par le nez consolide mieux les souvenirs.

La mémoire est un processus divisé en trois étapes :

l'encodage;

la consolidation;

la récupération.

Les résultats des plus récentes études laissent à penser que la respiration joue un rôle important dans les mécanismes comportementaux et neuronaux associés au codage et à la reconnaissance.

C’est particulièrement le cas de la respiration nasale, et non buccale, qui entraîne des oscillations neurales améliorant les processus de codage et de reconnaissance.

Notre étude montre que nous nous souvenons mieux des odeurs si nous respirons par le nez lorsque la mémoire est consolidée, un processus qui a lieu entre l'apprentissage et la récupération de la mémoire. Artin Arshamian

Ces résultats montrent dans un premier temps que la respiration nasale est importante pendant la période critique où les souvenirs sont réactivés et renforcés. Ils laissent aussi à penser que les mécanismes neuronaux responsables peuvent émerger de la respiration nasale.

L’une des raisons qui rendaient difficile l’étude des types de respirations sur la mémoire est que les animaux de laboratoire les plus courants (rats et souris) ne peuvent respirer naturellement par la bouche.

Les travaux

Dans cette étude, les chercheurs ont demandé à des participants d'apprendre 12 odeurs différentes à deux occasions distinctes. Ensuite, on leur a demandé de respirer par le nez ou la bouche pendant une heure. À la fin de cette période, les participants ont dû établir si les odeurs appartenaient à la première ou la deuxième série.

Les résultats montrent que lorsque les participants respiraient par le nez entre le moment de l'apprentissage et celui de la reconnaissance, ils se souvenaient mieux des odeurs.

La prochaine étape

« L'étape suivante consiste à mesurer ce qui se passe réellement dans le cerveau pendant la respiration et comment cela est lié à la mémoire », explique Artin Arshamian.

Son équipe travaille actuellement à créer une technique de mesure de l'activité du bulbe olfactif et du cerveau sans devoir insérer d'électrodes directement dans le cerveau des participants.

L'idée selon laquelle la respiration influence notre comportement n'est en fait pas nouvelle.

« En fait, cette connaissance existe depuis des milliers d'années dans des domaines tels que la méditation. Mais personne n'a réussi à prouver scientifiquement ce qui se passe réellement dans le cerveau. Nous avons maintenant des outils qui peuvent révéler de nouvelles connaissances cliniques », explique Artin Arshamian

Le détail de leurs travaux est publié dans The Journal of Neuroscience (en anglais).