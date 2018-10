Les associations Festivals et Événements Majeurs Canada (FAME) et le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) sont à l’origine de l’initiative.

Le plan demande notamment au fédéral d'aider les festivals à demeurer sécuritaires, à un moment où la croissance des coûts en la matière « représente désormais [pour eux] un poids important ».

Suivre l'exemple de deux provinces

Les organismes souhaitent également obtenir un programme fédéral spécifique aux festivals et événements dont la capacité de générer de l'activité touristique et économique est avérée ou prometteuse, comme il en existe déjà un au Québec et en Colombie-Britannique.

Enfin, les associations estiment que les budgets des volets venant en aide aux festivals à l'intérieur du Fonds du Canada pour la présentation des arts et du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine ne répondent plus depuis longtemps à la demande. Ils estiment nécessaire un réinvestissement.

FAME et le RÉMI représentent 46 festivals et événements allant du Festival international de jazz de Montréal au Festival international du film de Toronto, en passant par le Carnaval de Québec, le Festival western de Saint-Tite et l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le directeur général de FAME, Martin Roy, a indiqué que l'association a présenté à Ottawa, dans le cadre des consultations prébudgétaires, un mémoire reprenant les demandes des festivals et événements.