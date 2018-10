Le pirate demandait une rançon après avoir pris le contrôle de la messagerie de la FSIN et de dossiers internes. Les informations obtenues par CBC proviennent de deux sources anonymes ayant connaissance directe de la situation.

Parmi les nombreuses informations volées figurent notamment des données sur des survivants des pensionnats autochtones, de jeunes athlètes et leurs entraîneurs et des revendications territoriales internes. Les numéros d’assurance sociale et de carte de statut autochtone des employés et des dirigeants ont aussi été volés, ainsi que des informations sur leurs soins de santé.

Le piratage est resté inaperçu jusqu’à ce qu’un membre de la FSIN reçoive un courriel en mai dernier, demandant une rançon de plus de 100 000 $. Le Conseil du trésor et le comité d'audit de la FSIN, constitués de chefs et d’autres personnes de la province, se sont alors rencontrés pour discuter de la situation.

Lors de cette réunion, certaines membres ont demandé l’envoi d’une note à toutes les personnes et entreprises concernées par ce vol, ainsi que la publication d’un communiqué public. Ils voulaient également que la police soit avertie, mais rien de ceci n’a été fait.

Ces personnes ont aussi demandé aux employés et aux dirigeants de la FSIN de ne pas payer le pirate, car il pourrait accepter l’argent tout en conservant les informations.

Le risque de payer

Malgré les oppositions, les négociations avec le malfaiteur ont discrètement continué les jours suivants. Quelqu’un à la FSIN a finalement autorisé la transaction de plus de 20 000 $ sous forme de bitcoin, une cryptomonnaie utilisée comme moyen de paiement en ligne.

Quand les membres du comité ont appris cette transaction, au moins trois d’entre eux ont demandé une explication et un rapport, mais sans succès.

Depuis l’intrusion, la FSIN a embauché une entreprise privée de sécurité informatique. Le système de courriel semble fonctionner normalement, mais il n’y a aucune garantie que le pirate n’a pas conservé les données.

Contactée mardi, la FSIN a refusé de commenter au sujet de ce piratage. Un responsable a dit que les activités de la fédération ne peuvent pas être abordées pendant les périodes électorales. La FSIN a cependant précisé que le nouveau chef et ses deux vice-chefs pourront traiter un grand nombre de problème après l’élection de jeudi.