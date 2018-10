Le plus important centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation et de la valorisation des produits aquatiques au Canada regroupe 115 travailleurs, incluant les gestionnaires, qui ne sont pas syndiqués.

Travaux de recherche chez Merinov Photo : Courtoisie - Mérinov

La majorité se trouve en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Quelques employés travaillent à Sept-Îles.

Estelle Pedneault, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov, espère que ce vote massif sera un signal entendu par la direction. L'employeur souhaite un recul de nombreuses conditions de travail et vise ainsi à précariser ses employés. C'est inacceptable , juge-t-elle. Nous sommes sa principale ressource et nous sommes ici pour innover. Il doit s'ouvrir au dialogue et s'asseoir à la table de négociation. Il en va des relations de travail des prochaines années.

Selon la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), les négociations piétinent depuis plus d'un an.