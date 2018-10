Pédiatre spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Montréal pour enfants, Christos Karatzio fait remarquer qu'en temps normal, un grand hôpital comme le sien voit environ un cas de PFA par an. Or, son établissement a diagnostiqué trois cas de PFA au cours des trois derniers mois seulement.

« Le troisième patient est arrivé, et je me suis dit : "Quelque chose ne va pas" », raconte le médecin, qui ajoute que deux autres cas sont actuellement traités au CHU Sainte-Justine.

Le nombre de cas signalés en Ontario et aux États-Unis est également plus élevé que la moyenne. Rien qu'aux États-Unis, 62 cas ont été confirmés au cours des dernières semaines.

Les médecins ne savent pas ce qui cause la maladie et ne connaissent pas la raison derrière le nombre important de cas signalés récemment. Ils ne savent pas non plus pourquoi ce sont les enfants qui en sont victimes dans la grande majorité des cas.

Environ 90 % des cas sont diagnostiqués chez des enfants qui souffrent de faiblesse musculaire ou de paralysie, notamment au niveau du visage, du cou, du dos ou des jambes et des bras.

Les premiers symptômes à se manifester sont de la fièvre et des maux de tête.

Ces symptômes sont semblables à ceux de la polio, dont le virus est issu de la même famille que celui qui cause la PFA, souligne Christian Renaud, infectiologue au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine.

« La PFA est associée depuis longtemps à la famille des entérovirus », explique-t-il. « C’est une famille de virus qui inclut les virus de la poliomyélite et qui sont très fréquents. »

Tous les virus de cette famille ont le potentiel de causer la PFA, mais sur un très petit pourcentage. Il s’agit donc d’une complication très rare d’une infection à un virus fréquent. Le Dr Christian Renaud, infectiologue au CHU Sainte-Justine

Les symptômes de la PFA apparaissent généralement de manière rapide, comme a pu le constater Marie-Lynne Émond.

Sa fille Geneviève, âgée de seulement 4 ans, est récemment rentrée de l'école avec une forte fièvre. Lorsqu'elle a eu de la difficulté à se tenir debout le lendemain, ses parents ont soupçonné un problème plus grave. Elle a été transportée d'urgence de sa ville natale de Maniwaki, en Outaouais, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, où elle gardée en observation. Elle est aujourd'hui incapable de bouger ses bras et ses jambes.

« On ne comprend pas nous-mêmes, alors comment peut-on lui demander de comprendre? », soupire-t-elle.

Il n'existe pas d'antibiotique à l'heure actuelle pour contrer la PFA, mais les patients finissent généralement par retrouver l'usage de leur corps.

Le Dr Karatzios ne veut pas créer de la panique dans la population, mais souhaite tout de même que les parents soient vigilants.

« Si vous commencez à voir des symptômes de visage qui s'affaisse, si l'enfant commence à se plaindre que ses mains et ses pieds sont engourdis, si soudainement il a des faiblesses, si votre bambin marche le mardi puis ne marche plus le mercredi, ma recommandation est d'aller à l’urgence », dit-il.