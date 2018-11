Un texte de Valérie Lessard

Yasmina Khadra écoutait le match de soccer France-Allemagne dans son salon parisien, il y a trois ans jour pour jour, lorsque sa fille est venue lui dire qu'il se passait des choses à Paris .

Quand on a mesuré l'étendue du désastre, pendant très longtemps, on n'y croit pas. Même si on vient d'un pays comme l'Algérie [...] , se souvient Yasmina Khadra — Mohammed Moulessehoul de son vrai nom. Il a jumelé les prénoms de son épouse pour créer son pseudonyme, lorsqu'il a commencé à écrire à la fin des années 1990.

On continue de ne pas croire, parce qu'au fond de soi, on refuse que ça puisse continuer d'exister, ce genre de choses. Je me souviens qu'on n'a pas dormi, cette nuit-là. Jusqu'au matin, on était là, face à la télé, à suivre les événements , poursuit-il.

Cette nuit cauchemardesque , Yasmina Khadra a donc choisi de la transformer en roman, porté par l'espoir de contrer à sa manière le racisme, l'intolérance et la montée de l'extrême droite qu'il observe.

Il lui apparaissait impératif de réagir contre l'actuel courant intellectuel occidental, qui essaie par tous les moyens de stigmatiser les musulmans et qui menace la paix dans le monde encore plus que le djihadisme, soutient l'écrivain.

Ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Europe, c'est qu'on n'essaie pas d'expliquer les choses; on cherche un coupable. Et on se trompe grossièrement de coupable : ce n'est plus le terroriste [qui est pointé du doigt] mais c'est toute sa communauté, toute sa religion. Yasmina Khadra, écrivain

Le « je » pour contrer l'interprétation

Si l'ex-militaire algérien a déjà abondamment écrit sur le terrorisme de résistance ou l'intégrisme en Algérie, au Proche-Orient et en Afghanistan (Les Agneaux du seigneur, L'Attentat, Les Sirènes de Kaboul), il le fait cette fois en campant l'action de Khalil en sol européen.

Comment le personnage principal, qui a grandi en Belgique, en est-il venu à accepter une telle mission suicidaire? Et comment réussira-t-il à convaincre les commanditaires de l'attentat, ses frères, qu'il n'a pas pris peur au dernier moment, mais qu'il était bel et bien prêt à mourir?

Yasmina Khadra répond à la question à sa manière, en se glissant dans la tête de son personnage et en exposant ce qui a pu mener Khalil à se tourner vers la cause pour donner un sens à son existence.

Mon empathie, elle est du côté du lecteur et non pas du côté du kamikaze , tient à préciser celui qui a néanmoins écrit son roman à la première personne du singulier. J'ai cassé le mur de l'interprétation. Il ne faut pas qu'il y ait un journaliste ou un philosophe ou un expert de plateau télé pour lui expliquer [au lecteur] ce qui se passe.

La voix essentielle de la femme

Cela ne l'empêche pas, au détour d'une page, de faire un clin d'oeil à un écrivain basané et musulman tenant un discours à saveur féministe sur le plateau d'une émission culturelle. Un auteur que Khalil et son comparse n'hésitent pas à qualifier de clown , voire de bougnoule de service , dans la scène en question. C'est moi, ce bougnoule de service! confirme en riant Yasmina Khadra.

Car le propos qu'il fait tenir à la télévision à cet auteur sur le besoin de libérer la femme musulmane, dans son roman, rejoint évidemment le fond de sa pensée.

La femme est essentielle dans la société, lorsque cette société reconnaît en elle le principal pilier de la famille. [...] Mais cette voix sublime, cette voix lucide, cette voix tendre et surtout intelligente n'est pas écoutée. Alors qu'est-ce qu'on peut écouter d'autre? La voix du démon. Yasmina Khadra, écrivain

Pour l'auteur d'origine algérienne, Khalil se veut un garde-fou contre l'abêtissement, le populisme, le racisme et la manipulation.

Nous sommes tous — et les terroristes, et les citoyens — des otages de la manipulation, simplement parce qu'on a [...] confié tout ce que nous savons, tout ce que nous devons savoir à d'autres , martèle-t-il, inquiet de la suite des choses.

Avec son plus récent roman, Yasmina Khadra espère contribuer à redonner au lecteur son humanité et, plus encore, son libre arbitre .

