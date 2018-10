Dans la plainte déposée par Tracy Chapman, la chanteuse précise qu’un DJ new-yorkais a fait entendre en août pour la première fois la chanson Sorry, de Nicki Minaj, d’abord à la radio, puis en ligne. Jamais Chapman n’a donné son accord à l’utilisation d'éléments de sa chanson Baby Can I Hold You, malgré les demandes répétées de Nicki Minaj.

La chanson avait d’ailleurs été retranchée à la dernière minute du plus récent album de Minaj, peu de temps avant sa sortie. Interprétée en duo avec le rappeur NAS, Sorry a été retirée de nombreux sites web depuis sa première parution en août, mais on peut la trouver facilement en ligne.

On y entend distinctement les mêmes paroles et la même mélodie que celles de la chanson de Chapman, accélérées, enrobées d’arrangements dance-pop et accompagnées de passages rappés par NAS.

Baby Can I Hold You est l’un des plus grands succès de la chanteuse folk Tracy Chapman, ayant figuré au palmarès des 50 chansons américaines les plus populaires à sa sortie à la fin de l’année 1988. Elle apparaît sur le premier album de l’auteure-compositrice-interprète, sobrement intitulé Tracy Chapman.

Chapman demande des dommages et intérêts non spécifiés, et une ordonnance visant à empêcher la diffusion commerciale de la chanson. Les représentants de Minaj n'ont pas fait de commentaires pour l’instant.