Directrice du développement stratégique à l'Hôpital général de Hawkesbury, psychologue clinicienne et résidente d'Alexandria, la Dre Suzanne Filion a organisé cette veillée à la bougie pour commémorer Émilie Maheu, pour soutenir sa famille, tenter de réunir la communauté [...] et de penser à sa petite-fille de 22 mois.

Les habitants d'Alexandria, une petite communauté près de 3000 personnes, ont été bouleversés par la mort d'Émilie Maheu.

C'est une tragédie au niveau de cette communauté, ce n'est pas quelque chose à laquelle on est habitué à voir, c'est une communauté paisible et bien , a expliqué la Dre Filion qui connaissait Mme Maheu du fait que cette dernière était réceptionniste depuis juillet dans une clinique médicale fréquentée par la psychologue.

J'ai appris à la connaître de cette façon-là, je connais plusieurs membres de sa famille, ça c'est un peu plus difficile, et puis c'est aussi une fille qui a l'âge de mes enfants , a confié la Dre Filion.

On pense que ça pourrait être nos enfants, ça vient nous toucher droit au coeur Dre Suzanne Filion

Avec cette veillée à la bougie, Suzanne Filion souhaite aussi mettre de l'avant les violences faites aux femmes.

Évidemment, c'est inacceptable. On dit qu'une femme sur trois va expérimenter de la violence avant l'âge adulte et pendant qu'on se parle, une femme est victime de violence, c'est quand même très sérieux , a poursuivi la psychologue.

Mme Maheu, âgée de 26 ans, a été vue pour la dernière fois le 11 octobre à 13 h, quittant son emploi dans un cabinet chiropratique à Alexandria, en Ontario. Son corps a été retrouvé dans un champ de maïs dans le secteur de Glengarry, toujours dans l'Est ontarien, deux jours plus tard, le 13 octobre.

Ex-conjoint de Mme Maheu, Brandon Smeltzer, un résident de Bayside, en Nouvelle-Écosse a été arrêté pour meurtre au premier degré.

Le rassemblement est prévu à 18 h 30 à la Grotte, à l'intersection des rues Bishop et Centre. Les personnes qui le souhaitent pourront déposer des bougies et des fleurs pour rendre hommage à Mme Maheu. Il s'ensuivra une rencontre informelle où des collations seront servies à la Légion au coin des rues Bishop et Elgin jusqu'à 20 h.