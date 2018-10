Il s’agit d’une immense chance pour la Saskatchewan de transformer et de diversifier ses infrastructures de gestion des eaux, a commenté Ralph Goodale. Il a aussi précisé que ce fonds « aidera à réaliser des projets majeurs de transformation des infrastructures pour améliorer le contrôle des inondations, des sécheresses, ainsi que les développements économiques axés sur les ressources hydriques ».

Quatre-vingt-quinze pour cent de l’eau qui passe par la Saskatchewan ne lui bénéficie pas, affirme l’ingénieur civil Wayne Clifton. Il explique qu’avec les effets indéniables du changement climatique sur la province, la gestion de l’eau devient essentielle pour s’adapter à la hausse des températures.

Pour s'adapter à notre monde en mutation, nous aurons besoin de systèmes de gestion pour fournir en eau l’environnement, les communautés et l’économie. Wayne Clifton, ingénieur civil

Wayne Clifton ajoute que la fréquence et l’intensité des pluies sont plus variables qu’autrefois, et qu'elles nécessitent l’intervention humaine.

Dans cette même annonce, Ralph Goodale a dévoilé le plan canadien de tarification du carbone.